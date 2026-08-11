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BLSG: Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF

1.76 USD 0.12 (7.32%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BLSG за сегодня изменился на 7.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.62, а максимальная — 1.77.

Следите за динамикой Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BLSG сегодня?

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF (BLSG) сегодня оценивается на уровне 1.76. Инструмент торгуется в пределах 1.62 - 1.77, вчерашнее закрытие составило 1.64, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLSG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF?

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF в настоящее время оценивается в 1.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -88.81% и USD. Отслеживайте движения BLSG на графике в реальном времени.

Как купить акции BLSG?

Вы можете купить акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF (BLSG) по текущей цене 1.76. Ордера обычно размещаются около 1.76 или 2.06, тогда как 25 и 7.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLSG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BLSG?

Инвестирование в Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF предполагает учет годового диапазона 1.26 - 16.14 и текущей цены 1.76. Многие сравнивают 17.33% и -56.64% перед размещением ордеров на 1.76 или 2.06. Изучайте ежедневные изменения цены BLSG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF?

Самая высокая цена Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF (BLSG) за последний год составила 16.14. Акции заметно колебались в пределах 1.26 - 16.14, сравнение с 1.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF?

Самая низкая цена Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF (BLSG) за год составила 1.26. Сравнение с текущими 1.76 и 1.26 - 16.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLSG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BLSG?

В прошлом Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.64 и -88.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.62 1.77
Годовой диапазон
1.26 16.14
Предыдущее закрытие
1.64
Open
1.64
Bid
1.76
Ask
2.06
Low
1.62
High
1.77
Объем
25
Дневное изменение
7.32%
Месячное изменение
17.33%
6-месячное изменение
-56.64%
Годовое изменение
-88.81%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%