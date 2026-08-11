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BLSG: Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF
Курс BLSG за сегодня изменился на 7.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.62, а максимальная — 1.77.
Следите за динамикой Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BLSG сегодня?
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF (BLSG) сегодня оценивается на уровне 1.76. Инструмент торгуется в пределах 1.62 - 1.77, вчерашнее закрытие составило 1.64, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLSG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF?
Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF в настоящее время оценивается в 1.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -88.81% и USD. Отслеживайте движения BLSG на графике в реальном времени.
Как купить акции BLSG?
Вы можете купить акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF (BLSG) по текущей цене 1.76. Ордера обычно размещаются около 1.76 или 2.06, тогда как 25 и 7.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLSG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BLSG?
Инвестирование в Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF предполагает учет годового диапазона 1.26 - 16.14 и текущей цены 1.76. Многие сравнивают 17.33% и -56.64% перед размещением ордеров на 1.76 или 2.06. Изучайте ежедневные изменения цены BLSG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF?
Самая высокая цена Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF (BLSG) за последний год составила 16.14. Акции заметно колебались в пределах 1.26 - 16.14, сравнение с 1.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF?
Самая низкая цена Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF (BLSG) за год составила 1.26. Сравнение с текущими 1.76 и 1.26 - 16.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLSG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BLSG?
В прошлом Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.64 и -88.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.64
- Open
- 1.64
- Bid
- 1.76
- Ask
- 2.06
- Low
- 1.62
- High
- 1.77
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- 7.32%
- Месячное изменение
- 17.33%
- 6-месячное изменение
- -56.64%
- Годовое изменение
- -88.81%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%