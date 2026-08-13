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BLSG: Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF

1.75 USD 0.01 (0.57%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BLSG汇率已更改-0.57%。当日，交易品种以低点1.75和高点1.76进行交易。

关注Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BLSG股票今天的价格是多少？

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF股票今天的定价为1.75。它在1.75 - 1.76范围内交易，昨天的收盘价为1.76，交易量达到7。BLSG的实时价格图表显示了这些更新。

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF股票是否支付股息？

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF目前的价值为1.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-88.87%和USD。实时查看图表以跟踪BLSG走势。

如何购买BLSG股票？

您可以以1.75的当前价格购买Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF股票。订单通常设置在1.75或2.05附近，而7和0.00%显示市场活动。立即关注BLSG的实时图表更新。

如何投资BLSG股票？

投资Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF需要考虑年度范围1.26 - 16.14和当前价格1.75。许多人在以1.75或2.05下订单之前，会比较16.67%和。实时查看BLSG价格图表，了解每日变化。

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF的最高价格是16.14。在1.26 - 16.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF的绩效。

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF股票的最低价格是多少？

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF（BLSG）的最低价格为1.26。将其与当前的1.75和1.26 - 16.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BLSG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BLSG股票是什么时候拆分的？

Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.76和-88.87%中可见。

日范围
1.75 1.76
年范围
1.26 16.14
前一天收盘价
1.76
开盘价
1.75
卖价
1.75
买价
2.05
最低价
1.75
最高价
1.76
交易量
7
日变化
-0.57%
月变化
16.67%
6个月变化
-56.89%
年变化
-88.87%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%