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BHK: Blackrock Core Bond Trust Blackrock Core Bond Trust
Курс BHK за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.14, а максимальная — 9.21.
Следите за динамикой Blackrock Core Bond Trust Blackrock Core Bond Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- M30
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- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BHK сегодня?
Blackrock Core Bond Trust Blackrock Core Bond Trust (BHK) сегодня оценивается на уровне 9.20. Инструмент торгуется в пределах 9.14 - 9.21, вчерашнее закрытие составило 9.23, а торговый объем достиг 368. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BHK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blackrock Core Bond Trust Blackrock Core Bond Trust?
Blackrock Core Bond Trust Blackrock Core Bond Trust в настоящее время оценивается в 9.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.86% и USD. Отслеживайте движения BHK на графике в реальном времени.
Как купить акции BHK?
Вы можете купить акции Blackrock Core Bond Trust Blackrock Core Bond Trust (BHK) по текущей цене 9.20. Ордера обычно размещаются около 9.20 или 9.50, тогда как 368 и 0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BHK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BHK?
Инвестирование в Blackrock Core Bond Trust Blackrock Core Bond Trust предполагает учет годового диапазона 8.69 - 10.12 и текущей цены 9.20. Многие сравнивают 3.14% и -3.87% перед размещением ордеров на 9.20 или 9.50. Изучайте ежедневные изменения цены BHK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Blackrock Core Bond Trust Blackrock Core Bond Trust?
Самая высокая цена Blackrock Core Bond Trust Blackrock Core Bond Trust (BHK) за последний год составила 10.12. Акции заметно колебались в пределах 8.69 - 10.12, сравнение с 9.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blackrock Core Bond Trust Blackrock Core Bond Trust на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Blackrock Core Bond Trust Blackrock Core Bond Trust?
Самая низкая цена Blackrock Core Bond Trust Blackrock Core Bond Trust (BHK) за год составила 8.69. Сравнение с текущими 9.20 и 8.69 - 10.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BHK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BHK?
В прошлом Blackrock Core Bond Trust Blackrock Core Bond Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.23 и -4.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.23
- Open
- 9.18
- Bid
- 9.20
- Ask
- 9.50
- Low
- 9.14
- High
- 9.21
- Объем
- 368
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- 3.14%
- 6-месячное изменение
- -3.87%
- Годовое изменение
- -4.86%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%