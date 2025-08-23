BHK: 黑岩核心债券信托
今日BHK汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点9.18和高点9.20进行交易。
关注黑岩核心债券信托动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BHK股票今天的价格是多少？
黑岩核心债券信托股票今天的定价为9.19。它在9.18 - 9.20范围内交易，昨天的收盘价为9.20，交易量达到265。BHK的实时价格图表显示了这些更新。
黑岩核心债券信托股票是否支付股息？
黑岩核心债券信托目前的价值为9.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.96%和USD。实时查看图表以跟踪BHK走势。
如何购买BHK股票？
您可以以9.19的当前价格购买黑岩核心债券信托股票。订单通常设置在9.19或9.49附近，而265和0.00%显示市场活动。立即关注BHK的实时图表更新。
如何投资BHK股票？
投资黑岩核心债券信托需要考虑年度范围8.69 - 10.12和当前价格9.19。许多人在以9.19或9.49下订单之前，会比较3.03%和。实时查看BHK价格图表，了解每日变化。
黑岩核心债券信托股票的最高价格是多少？
在过去一年中，黑岩核心债券信托的最高价格是10.12。在8.69 - 10.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪黑岩核心债券信托的绩效。
黑岩核心债券信托股票的最低价格是多少？
黑岩核心债券信托（BHK）的最低价格为8.69。将其与当前的9.19和8.69 - 10.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BHK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BHK股票是什么时候拆分的？
黑岩核心债券信托历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.20和-4.96%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.20
- 开盘价
- 9.19
- 卖价
- 9.19
- 买价
- 9.49
- 最低价
- 9.18
- 最高价
- 9.20
- 交易量
- 265
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- 3.03%
- 6个月变化
- -3.97%
- 年变化
- -4.96%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%