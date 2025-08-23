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BHK: 黑岩核心债券信托

9.19 USD 0.01 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BHK汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点9.18和高点9.20进行交易。

关注黑岩核心债券信托动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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BHK新闻

常见问题解答

BHK股票今天的价格是多少？

黑岩核心债券信托股票今天的定价为9.19。它在9.18 - 9.20范围内交易，昨天的收盘价为9.20，交易量达到265。BHK的实时价格图表显示了这些更新。

黑岩核心债券信托股票是否支付股息？

黑岩核心债券信托目前的价值为9.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.96%和USD。实时查看图表以跟踪BHK走势。

如何购买BHK股票？

您可以以9.19的当前价格购买黑岩核心债券信托股票。订单通常设置在9.19或9.49附近，而265和0.00%显示市场活动。立即关注BHK的实时图表更新。

如何投资BHK股票？

投资黑岩核心债券信托需要考虑年度范围8.69 - 10.12和当前价格9.19。许多人在以9.19或9.49下订单之前，会比较3.03%和。实时查看BHK价格图表，了解每日变化。

黑岩核心债券信托股票的最高价格是多少？

在过去一年中，黑岩核心债券信托的最高价格是10.12。在8.69 - 10.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪黑岩核心债券信托的绩效。

黑岩核心债券信托股票的最低价格是多少？

黑岩核心债券信托（BHK）的最低价格为8.69。将其与当前的9.19和8.69 - 10.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BHK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BHK股票是什么时候拆分的？

黑岩核心债券信托历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.20和-4.96%中可见。

日范围
9.18 9.20
年范围
8.69 10.12
前一天收盘价
9.20
开盘价
9.19
卖价
9.19
买价
9.49
最低价
9.18
最高价
9.20
交易量
265
日变化
-0.11%
月变化
3.03%
6个月变化
-3.97%
年变化
-4.96%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%