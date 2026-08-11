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BGSI: Boyd Group Services Inc.

101.12 USD 1.20 (1.17%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BGSI за сегодня изменился на -1.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 99.82, а максимальная — 103.00.

Следите за динамикой Boyd Group Services Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BGSI сегодня?

Boyd Group Services Inc. (BGSI) сегодня оценивается на уровне 101.12. Инструмент торгуется в пределах 99.82 - 103.00, вчерашнее закрытие составило 102.32, а торговый объем достиг 45. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BGSI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Boyd Group Services Inc.?

Boyd Group Services Inc. в настоящее время оценивается в 101.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -35.80% и USD. Отслеживайте движения BGSI на графике в реальном времени.

Как купить акции BGSI?

Вы можете купить акции Boyd Group Services Inc. (BGSI) по текущей цене 101.12. Ордера обычно размещаются около 101.12 или 101.42, тогда как 45 и 1.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BGSI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BGSI?

Инвестирование в Boyd Group Services Inc. предполагает учет годового диапазона 88.97 - 183.10 и текущей цены 101.12. Многие сравнивают -5.79% и -41.23% перед размещением ордеров на 101.12 или 101.42. Изучайте ежедневные изменения цены BGSI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Boyd Group Services Inc.?

Самая высокая цена Boyd Group Services Inc. (BGSI) за последний год составила 183.10. Акции заметно колебались в пределах 88.97 - 183.10, сравнение с 102.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Boyd Group Services Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Boyd Group Services Inc.?

Самая низкая цена Boyd Group Services Inc. (BGSI) за год составила 88.97. Сравнение с текущими 101.12 и 88.97 - 183.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BGSI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BGSI?

В прошлом Boyd Group Services Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 102.32 и -35.80% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
99.82 103.00
Годовой диапазон
88.97 183.10
Предыдущее закрытие
102.32
Open
99.96
Bid
101.12
Ask
101.42
Low
99.82
High
103.00
Объем
45
Дневное изменение
-1.17%
Месячное изменение
-5.79%
6-месячное изменение
-41.23%
Годовое изменение
-35.80%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%