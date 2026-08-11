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BGSI: Boyd Group Services Inc.
Курс BGSI за сегодня изменился на -1.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 99.82, а максимальная — 103.00.
Следите за динамикой Boyd Group Services Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BGSI сегодня?
Boyd Group Services Inc. (BGSI) сегодня оценивается на уровне 101.12. Инструмент торгуется в пределах 99.82 - 103.00, вчерашнее закрытие составило 102.32, а торговый объем достиг 45. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BGSI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Boyd Group Services Inc.?
Boyd Group Services Inc. в настоящее время оценивается в 101.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -35.80% и USD. Отслеживайте движения BGSI на графике в реальном времени.
Как купить акции BGSI?
Вы можете купить акции Boyd Group Services Inc. (BGSI) по текущей цене 101.12. Ордера обычно размещаются около 101.12 или 101.42, тогда как 45 и 1.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BGSI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BGSI?
Инвестирование в Boyd Group Services Inc. предполагает учет годового диапазона 88.97 - 183.10 и текущей цены 101.12. Многие сравнивают -5.79% и -41.23% перед размещением ордеров на 101.12 или 101.42. Изучайте ежедневные изменения цены BGSI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Boyd Group Services Inc.?
Самая высокая цена Boyd Group Services Inc. (BGSI) за последний год составила 183.10. Акции заметно колебались в пределах 88.97 - 183.10, сравнение с 102.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Boyd Group Services Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Boyd Group Services Inc.?
Самая низкая цена Boyd Group Services Inc. (BGSI) за год составила 88.97. Сравнение с текущими 101.12 и 88.97 - 183.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BGSI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BGSI?
В прошлом Boyd Group Services Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 102.32 и -35.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 102.32
- Open
- 99.96
- Bid
- 101.12
- Ask
- 101.42
- Low
- 99.82
- High
- 103.00
- Объем
- 45
- Дневное изменение
- -1.17%
- Месячное изменение
- -5.79%
- 6-месячное изменение
- -41.23%
- Годовое изменение
- -35.80%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%