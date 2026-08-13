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BGSI: Boyd Group Services Inc.

102.50 USD 1.38 (1.36%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BGSI汇率已更改1.36%。当日，交易品种以低点101.15和高点103.05进行交易。

关注Boyd Group Services Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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常见问题解答

BGSI股票今天的价格是多少？

Boyd Group Services Inc.股票今天的定价为102.50。它在101.15 - 103.05范围内交易，昨天的收盘价为101.12，交易量达到77。BGSI的实时价格图表显示了这些更新。

Boyd Group Services Inc.股票是否支付股息？

Boyd Group Services Inc.目前的价值为102.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-34.92%和USD。实时查看图表以跟踪BGSI走势。

如何购买BGSI股票？

您可以以102.50的当前价格购买Boyd Group Services Inc.股票。订单通常设置在102.50或102.80附近，而77和1.33%显示市场活动。立即关注BGSI的实时图表更新。

如何投资BGSI股票？

投资Boyd Group Services Inc.需要考虑年度范围88.97 - 183.10和当前价格102.50。许多人在以102.50或102.80下订单之前，会比较-4.51%和。实时查看BGSI价格图表，了解每日变化。

Boyd Group Services Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Boyd Group Services Inc.的最高价格是183.10。在88.97 - 183.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Boyd Group Services Inc.的绩效。

Boyd Group Services Inc.股票的最低价格是多少？

Boyd Group Services Inc.（BGSI）的最低价格为88.97。将其与当前的102.50和88.97 - 183.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BGSI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BGSI股票是什么时候拆分的？

Boyd Group Services Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、101.12和-34.92%中可见。

日范围
101.15 103.05
年范围
88.97 183.10
前一天收盘价
101.12
开盘价
101.15
卖价
102.50
买价
102.80
最低价
101.15
最高价
103.05
交易量
77
日变化
1.36%
月变化
-4.51%
6个月变化
-40.43%
年变化
-34.92%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%