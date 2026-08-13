BGSI: Boyd Group Services Inc.
今日BGSI汇率已更改1.36%。当日，交易品种以低点101.15和高点103.05进行交易。
关注Boyd Group Services Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BGSI股票今天的价格是多少？
Boyd Group Services Inc.股票今天的定价为102.50。它在101.15 - 103.05范围内交易，昨天的收盘价为101.12，交易量达到77。BGSI的实时价格图表显示了这些更新。
Boyd Group Services Inc.股票是否支付股息？
Boyd Group Services Inc.目前的价值为102.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-34.92%和USD。实时查看图表以跟踪BGSI走势。
如何购买BGSI股票？
您可以以102.50的当前价格购买Boyd Group Services Inc.股票。订单通常设置在102.50或102.80附近，而77和1.33%显示市场活动。立即关注BGSI的实时图表更新。
如何投资BGSI股票？
投资Boyd Group Services Inc.需要考虑年度范围88.97 - 183.10和当前价格102.50。许多人在以102.50或102.80下订单之前，会比较-4.51%和。实时查看BGSI价格图表，了解每日变化。
Boyd Group Services Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Boyd Group Services Inc.的最高价格是183.10。在88.97 - 183.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Boyd Group Services Inc.的绩效。
Boyd Group Services Inc.股票的最低价格是多少？
Boyd Group Services Inc.（BGSI）的最低价格为88.97。将其与当前的102.50和88.97 - 183.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BGSI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BGSI股票是什么时候拆分的？
Boyd Group Services Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、101.12和-34.92%中可见。
- 前一天收盘价
- 101.12
- 开盘价
- 101.15
- 卖价
- 102.50
- 买价
- 102.80
- 最低价
- 101.15
- 最高价
- 103.05
- 交易量
- 77
- 日变化
- 1.36%
- 月变化
- -4.51%
- 6个月变化
- -40.43%
- 年变化
- -34.92%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%