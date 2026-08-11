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BGIN: BGIN BLOCKCHAIN Ltd

1.73 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BGIN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.73, а максимальная — 1.74.

Следите за динамикой BGIN BLOCKCHAIN Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BGIN сегодня?

BGIN BLOCKCHAIN Ltd (BGIN) сегодня оценивается на уровне 1.73. Инструмент торгуется в пределах 1.73 - 1.74, вчерашнее закрытие составило 1.73, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BGIN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BGIN BLOCKCHAIN Ltd?

BGIN BLOCKCHAIN Ltd в настоящее время оценивается в 1.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -71.17% и USD. Отслеживайте движения BGIN на графике в реальном времени.

Как купить акции BGIN?

Вы можете купить акции BGIN BLOCKCHAIN Ltd (BGIN) по текущей цене 1.73. Ордера обычно размещаются около 1.73 или 2.03, тогда как 2 и -0.57% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BGIN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BGIN?

Инвестирование в BGIN BLOCKCHAIN Ltd предполагает учет годового диапазона 1.66 - 6.50 и текущей цены 1.73. Многие сравнивают -4.42% и -35.21% перед размещением ордеров на 1.73 или 2.03. Изучайте ежедневные изменения цены BGIN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BGIN BLOCKCHAIN Ltd?

Самая высокая цена BGIN BLOCKCHAIN Ltd (BGIN) за последний год составила 6.50. Акции заметно колебались в пределах 1.66 - 6.50, сравнение с 1.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BGIN BLOCKCHAIN Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BGIN BLOCKCHAIN Ltd?

Самая низкая цена BGIN BLOCKCHAIN Ltd (BGIN) за год составила 1.66. Сравнение с текущими 1.73 и 1.66 - 6.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BGIN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BGIN?

В прошлом BGIN BLOCKCHAIN Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.73 и -71.17% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.73 1.74
Годовой диапазон
1.66 6.50
Предыдущее закрытие
1.73
Open
1.74
Bid
1.73
Ask
2.03
Low
1.73
High
1.74
Объем
2
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-4.42%
6-месячное изменение
-35.21%
Годовое изменение
-71.17%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%