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BGIN: BGIN BLOCKCHAIN Ltd
Курс BGIN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.73, а максимальная — 1.74.
Следите за динамикой BGIN BLOCKCHAIN Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BGIN сегодня?
BGIN BLOCKCHAIN Ltd (BGIN) сегодня оценивается на уровне 1.73. Инструмент торгуется в пределах 1.73 - 1.74, вчерашнее закрытие составило 1.73, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BGIN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BGIN BLOCKCHAIN Ltd?
BGIN BLOCKCHAIN Ltd в настоящее время оценивается в 1.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -71.17% и USD. Отслеживайте движения BGIN на графике в реальном времени.
Как купить акции BGIN?
Вы можете купить акции BGIN BLOCKCHAIN Ltd (BGIN) по текущей цене 1.73. Ордера обычно размещаются около 1.73 или 2.03, тогда как 2 и -0.57% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BGIN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BGIN?
Инвестирование в BGIN BLOCKCHAIN Ltd предполагает учет годового диапазона 1.66 - 6.50 и текущей цены 1.73. Многие сравнивают -4.42% и -35.21% перед размещением ордеров на 1.73 или 2.03. Изучайте ежедневные изменения цены BGIN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BGIN BLOCKCHAIN Ltd?
Самая высокая цена BGIN BLOCKCHAIN Ltd (BGIN) за последний год составила 6.50. Акции заметно колебались в пределах 1.66 - 6.50, сравнение с 1.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BGIN BLOCKCHAIN Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BGIN BLOCKCHAIN Ltd?
Самая низкая цена BGIN BLOCKCHAIN Ltd (BGIN) за год составила 1.66. Сравнение с текущими 1.73 и 1.66 - 6.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BGIN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BGIN?
В прошлом BGIN BLOCKCHAIN Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.73 и -71.17% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.73
- Open
- 1.74
- Bid
- 1.73
- Ask
- 2.03
- Low
- 1.73
- High
- 1.74
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -4.42%
- 6-месячное изменение
- -35.21%
- Годовое изменение
- -71.17%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%