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BGIN: BGIN BLOCKCHAIN Ltd

1.77 USD 0.04 (2.31%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BGIN汇率已更改2.31%。当日，交易品种以低点1.61和高点1.83进行交易。

关注BGIN BLOCKCHAIN Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BGIN股票今天的价格是多少？

BGIN BLOCKCHAIN Ltd股票今天的定价为1.77。它在1.61 - 1.83范围内交易，昨天的收盘价为1.73，交易量达到5。BGIN的实时价格图表显示了这些更新。

BGIN BLOCKCHAIN Ltd股票是否支付股息？

BGIN BLOCKCHAIN Ltd目前的价值为1.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-70.50%和USD。实时查看图表以跟踪BGIN走势。

如何购买BGIN股票？

您可以以1.77的当前价格购买BGIN BLOCKCHAIN Ltd股票。订单通常设置在1.77或2.07附近，而5和-3.28%显示市场活动。立即关注BGIN的实时图表更新。

如何投资BGIN股票？

投资BGIN BLOCKCHAIN Ltd需要考虑年度范围1.61 - 6.50和当前价格1.77。许多人在以1.77或2.07下订单之前，会比较-2.21%和。实时查看BGIN价格图表，了解每日变化。

BGIN BLOCKCHAIN Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BGIN BLOCKCHAIN Ltd的最高价格是6.50。在1.61 - 6.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BGIN BLOCKCHAIN Ltd的绩效。

BGIN BLOCKCHAIN Ltd股票的最低价格是多少？

BGIN BLOCKCHAIN Ltd（BGIN）的最低价格为1.61。将其与当前的1.77和1.61 - 6.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BGIN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BGIN股票是什么时候拆分的？

BGIN BLOCKCHAIN Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.73和-70.50%中可见。

日范围
1.61 1.83
年范围
1.61 6.50
前一天收盘价
1.73
开盘价
1.83
卖价
1.77
买价
2.07
最低价
1.61
最高价
1.83
交易量
5
日变化
2.31%
月变化
-2.21%
6个月变化
-33.71%
年变化
-70.50%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%