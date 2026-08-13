BGIN: BGIN BLOCKCHAIN Ltd
今日BGIN汇率已更改2.31%。当日，交易品种以低点1.61和高点1.83进行交易。
关注BGIN BLOCKCHAIN Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BGIN股票今天的价格是多少？
BGIN BLOCKCHAIN Ltd股票今天的定价为1.77。它在1.61 - 1.83范围内交易，昨天的收盘价为1.73，交易量达到5。BGIN的实时价格图表显示了这些更新。
BGIN BLOCKCHAIN Ltd股票是否支付股息？
BGIN BLOCKCHAIN Ltd目前的价值为1.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-70.50%和USD。实时查看图表以跟踪BGIN走势。
如何购买BGIN股票？
您可以以1.77的当前价格购买BGIN BLOCKCHAIN Ltd股票。订单通常设置在1.77或2.07附近，而5和-3.28%显示市场活动。立即关注BGIN的实时图表更新。
如何投资BGIN股票？
投资BGIN BLOCKCHAIN Ltd需要考虑年度范围1.61 - 6.50和当前价格1.77。许多人在以1.77或2.07下订单之前，会比较-2.21%和。实时查看BGIN价格图表，了解每日变化。
BGIN BLOCKCHAIN Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BGIN BLOCKCHAIN Ltd的最高价格是6.50。在1.61 - 6.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BGIN BLOCKCHAIN Ltd的绩效。
BGIN BLOCKCHAIN Ltd股票的最低价格是多少？
BGIN BLOCKCHAIN Ltd（BGIN）的最低价格为1.61。将其与当前的1.77和1.61 - 6.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BGIN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BGIN股票是什么时候拆分的？
BGIN BLOCKCHAIN Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.73和-70.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.73
- 开盘价
- 1.83
- 卖价
- 1.77
- 买价
- 2.07
- 最低价
- 1.61
- 最高价
- 1.83
- 交易量
- 5
- 日变化
- 2.31%
- 月变化
- -2.21%
- 6个月变化
- -33.71%
- 年变化
- -70.50%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%