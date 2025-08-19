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BGB: Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund of Beneficial Intere

11.29 USD 0.04 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BGB за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.24, а максимальная — 11.29.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BGB сегодня?

Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund of Beneficial Intere (BGB) сегодня оценивается на уровне 11.29. Инструмент торгуется в пределах 11.24 - 11.29, вчерашнее закрытие составило 11.25, а торговый объем достиг 117. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BGB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund of Beneficial Intere?

Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund of Beneficial Intere в настоящее время оценивается в 11.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.82% и USD. Отслеживайте движения BGB на графике в реальном времени.

Как купить акции BGB?

Вы можете купить акции Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund of Beneficial Intere (BGB) по текущей цене 11.29. Ордера обычно размещаются около 11.29 или 11.59, тогда как 117 и 0.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BGB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BGB?

Инвестирование в Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund of Beneficial Intere предполагает учет годового диапазона 10.85 - 12.59 и текущей цены 11.29. Многие сравнивают 0.98% и -0.27% перед размещением ордеров на 11.29 или 11.59. Изучайте ежедневные изменения цены BGB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund of Beneficial Intere?

Самая высокая цена Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund of Beneficial Intere (BGB) за последний год составила 12.59. Акции заметно колебались в пределах 10.85 - 12.59, сравнение с 11.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund of Beneficial Intere на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund of Beneficial Intere?

Самая низкая цена Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund of Beneficial Intere (BGB) за год составила 10.85. Сравнение с текущими 11.29 и 10.85 - 12.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BGB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BGB?

В прошлом Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund of Beneficial Intere проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.25 и -9.82% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.24 11.29
Годовой диапазон
10.85 12.59
Предыдущее закрытие
11.25
Open
11.24
Bid
11.29
Ask
11.59
Low
11.24
High
11.29
Объем
117
Дневное изменение
0.36%
Месячное изменение
0.98%
6-месячное изменение
-0.27%
Годовое изменение
-9.82%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%