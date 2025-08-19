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BGB: Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund of Beneficial Intere
Курс BGB за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.24, а максимальная — 11.29.
Следите за динамикой Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund of Beneficial Intere. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BGB
- Crypto market generally pulls back, NFT sector falls over 25%, only Layer2 and DeFi sectors relatively resilient
- Crypto market continues to rise, BTC approaches $67,000, only DeFi sector declines
- Crypto Sectors Generally Fall, Meme Sector Drops Nearly 3%, Only SocialFi Sector Relatively Resilient
- Crypto market broadly rises, CeFi sector up nearly 3%, BTC breaks $63,000
- Crypto market broadly rises, NFT sector leads with over 7% gain, BTC breaks through $61,000
- BGB: Discount Widens On Term Fund With Institutional CEF Investor Taking A Stake (BGB)
- Income-Covered Closed-End Fund Report, March 2026
- CEF Market Weekly Review: Aberdeen Proposes Removing Fund Term Structure
- The Chemist's Triple-Factor Closed-End Fund Report, October 2025
- BGB: Discount Worth Watching With Term Approaching (NYSE:BGB)
- Income-Covered Closed-End Fund Report, August 2025 (Stanford Chemist)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BGB сегодня?
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund of Beneficial Intere (BGB) сегодня оценивается на уровне 11.29. Инструмент торгуется в пределах 11.24 - 11.29, вчерашнее закрытие составило 11.25, а торговый объем достиг 117. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BGB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund of Beneficial Intere?
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund of Beneficial Intere в настоящее время оценивается в 11.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.82% и USD. Отслеживайте движения BGB на графике в реальном времени.
Как купить акции BGB?
Вы можете купить акции Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund of Beneficial Intere (BGB) по текущей цене 11.29. Ордера обычно размещаются около 11.29 или 11.59, тогда как 117 и 0.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BGB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BGB?
Инвестирование в Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund of Beneficial Intere предполагает учет годового диапазона 10.85 - 12.59 и текущей цены 11.29. Многие сравнивают 0.98% и -0.27% перед размещением ордеров на 11.29 или 11.59. Изучайте ежедневные изменения цены BGB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund of Beneficial Intere?
Самая высокая цена Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund of Beneficial Intere (BGB) за последний год составила 12.59. Акции заметно колебались в пределах 10.85 - 12.59, сравнение с 11.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund of Beneficial Intere на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund of Beneficial Intere?
Самая низкая цена Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund of Beneficial Intere (BGB) за год составила 10.85. Сравнение с текущими 11.29 и 10.85 - 12.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BGB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BGB?
В прошлом Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund of Beneficial Intere проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.25 и -9.82% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.25
- Open
- 11.24
- Bid
- 11.29
- Ask
- 11.59
- Low
- 11.24
- High
- 11.29
- Объем
- 117
- Дневное изменение
- 0.36%
- Месячное изменение
- 0.98%
- 6-месячное изменение
- -0.27%
- Годовое изменение
- -9.82%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%