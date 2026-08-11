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BFLB: BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF
Курс BFLB за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.55, а максимальная — 55.55.
Следите за динамикой BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BFLB сегодня?
BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF (BFLB) сегодня оценивается на уровне 55.55. Инструмент торгуется в пределах 55.55 - 55.55, вчерашнее закрытие составило 55.48, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BFLB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF?
BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF в настоящее время оценивается в 55.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.77% и USD. Отслеживайте движения BFLB на графике в реальном времени.
Как купить акции BFLB?
Вы можете купить акции BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF (BFLB) по текущей цене 55.55. Ордера обычно размещаются около 55.55 или 55.85, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BFLB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BFLB?
Инвестирование в BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF предполагает учет годового диапазона 48.87 - 55.55 и текущей цены 55.55. Многие сравнивают 0.80% и 8.09% перед размещением ордеров на 55.55 или 55.85. Изучайте ежедневные изменения цены BFLB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF?
Самая высокая цена BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF (BFLB) за последний год составила 55.55. Акции заметно колебались в пределах 48.87 - 55.55, сравнение с 55.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF?
Самая низкая цена BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF (BFLB) за год составила 48.87. Сравнение с текущими 55.55 и 48.87 - 55.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BFLB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BFLB?
В прошлом BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 55.48 и 10.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 55.48
- Open
- 55.55
- Bid
- 55.55
- Ask
- 55.85
- Low
- 55.55
- High
- 55.55
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- 0.80%
- 6-месячное изменение
- 8.09%
- Годовое изменение
- 10.77%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%