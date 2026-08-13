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BFLB: BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF

55.47 USD 0.08 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BFLB汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点55.41和高点55.51进行交易。

关注BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BFLB股票今天的价格是多少？

BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF股票今天的定价为55.47。它在55.41 - 55.51范围内交易，昨天的收盘价为55.55，交易量达到8。BFLB的实时价格图表显示了这些更新。

BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF股票是否支付股息？

BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF目前的价值为55.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.61%和USD。实时查看图表以跟踪BFLB走势。

如何购买BFLB股票？

您可以以55.47的当前价格购买BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF股票。订单通常设置在55.47或55.77附近，而8和-0.07%显示市场活动。立即关注BFLB的实时图表更新。

如何投资BFLB股票？

投资BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF需要考虑年度范围48.87 - 55.55和当前价格55.47。许多人在以55.47或55.77下订单之前，会比较0.65%和。实时查看BFLB价格图表，了解每日变化。

BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF的最高价格是55.55。在48.87 - 55.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF的绩效。

BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF股票的最低价格是多少？

BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF（BFLB）的最低价格为48.87。将其与当前的55.47和48.87 - 55.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BFLB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BFLB股票是什么时候拆分的？

BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、55.55和10.61%中可见。

日范围
55.41 55.51
年范围
48.87 55.55
前一天收盘价
55.55
开盘价
55.51
卖价
55.47
买价
55.77
最低价
55.41
最高价
55.51
交易量
8
日变化
-0.14%
月变化
0.65%
6个月变化
7.94%
年变化
10.61%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%