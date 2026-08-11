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BEBE: TGE Value Creative Solutions Corp Class A

9.99 USD 0.02 (0.20%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BEBE за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.97, а максимальная — 9.99.

Следите за динамикой TGE Value Creative Solutions Corp Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BEBE сегодня?

TGE Value Creative Solutions Corp Class A (BEBE) сегодня оценивается на уровне 9.99. Инструмент торгуется в пределах 9.97 - 9.99, вчерашнее закрытие составило 9.97, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BEBE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям TGE Value Creative Solutions Corp Class A?

TGE Value Creative Solutions Corp Class A в настоящее время оценивается в 9.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.50% и USD. Отслеживайте движения BEBE на графике в реальном времени.

Как купить акции BEBE?

Вы можете купить акции TGE Value Creative Solutions Corp Class A (BEBE) по текущей цене 9.99. Ордера обычно размещаются около 9.99 или 10.29, тогда как 19 и 0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BEBE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BEBE?

Инвестирование в TGE Value Creative Solutions Corp Class A предполагает учет годового диапазона 9.85 - 10.00 и текущей цены 9.99. Многие сравнивают 0.20% и 0.50% перед размещением ордеров на 9.99 или 10.29. Изучайте ежедневные изменения цены BEBE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TGE Value Creative Solutions Corp Class A?

Самая высокая цена TGE Value Creative Solutions Corp Class A (BEBE) за последний год составила 10.00. Акции заметно колебались в пределах 9.85 - 10.00, сравнение с 9.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TGE Value Creative Solutions Corp Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TGE Value Creative Solutions Corp Class A?

Самая низкая цена TGE Value Creative Solutions Corp Class A (BEBE) за год составила 9.85. Сравнение с текущими 9.99 и 9.85 - 10.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BEBE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BEBE?

В прошлом TGE Value Creative Solutions Corp Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.97 и 0.50% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.97 9.99
Годовой диапазон
9.85 10.00
Предыдущее закрытие
9.97
Open
9.97
Bid
9.99
Ask
10.29
Low
9.97
High
9.99
Объем
19
Дневное изменение
0.20%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
0.50%
Годовое изменение
0.50%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%