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BEBE: TGE Value Creative Solutions Corp Class A
Курс BEBE за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.97, а максимальная — 9.99.
Следите за динамикой TGE Value Creative Solutions Corp Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BEBE сегодня?
TGE Value Creative Solutions Corp Class A (BEBE) сегодня оценивается на уровне 9.99. Инструмент торгуется в пределах 9.97 - 9.99, вчерашнее закрытие составило 9.97, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BEBE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям TGE Value Creative Solutions Corp Class A?
TGE Value Creative Solutions Corp Class A в настоящее время оценивается в 9.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.50% и USD. Отслеживайте движения BEBE на графике в реальном времени.
Как купить акции BEBE?
Вы можете купить акции TGE Value Creative Solutions Corp Class A (BEBE) по текущей цене 9.99. Ордера обычно размещаются около 9.99 или 10.29, тогда как 19 и 0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BEBE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BEBE?
Инвестирование в TGE Value Creative Solutions Corp Class A предполагает учет годового диапазона 9.85 - 10.00 и текущей цены 9.99. Многие сравнивают 0.20% и 0.50% перед размещением ордеров на 9.99 или 10.29. Изучайте ежедневные изменения цены BEBE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TGE Value Creative Solutions Corp Class A?
Самая высокая цена TGE Value Creative Solutions Corp Class A (BEBE) за последний год составила 10.00. Акции заметно колебались в пределах 9.85 - 10.00, сравнение с 9.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TGE Value Creative Solutions Corp Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TGE Value Creative Solutions Corp Class A?
Самая низкая цена TGE Value Creative Solutions Corp Class A (BEBE) за год составила 9.85. Сравнение с текущими 9.99 и 9.85 - 10.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BEBE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BEBE?
В прошлом TGE Value Creative Solutions Corp Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.97 и 0.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.97
- Open
- 9.97
- Bid
- 9.99
- Ask
- 10.29
- Low
- 9.97
- High
- 9.99
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- 0.50%
- Годовое изменение
- 0.50%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%