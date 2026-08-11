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BCSM: Baron SMID Cap ETF

25.68 USD 0.14 (0.55%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BCSM за сегодня изменился на 0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.64, а максимальная — 25.76.

Следите за динамикой Baron SMID Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BCSM сегодня?

Baron SMID Cap ETF (BCSM) сегодня оценивается на уровне 25.68. Инструмент торгуется в пределах 25.64 - 25.76, вчерашнее закрытие составило 25.54, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCSM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Baron SMID Cap ETF?

Baron SMID Cap ETF в настоящее время оценивается в 25.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.18% и USD. Отслеживайте движения BCSM на графике в реальном времени.

Как купить акции BCSM?

Вы можете купить акции Baron SMID Cap ETF (BCSM) по текущей цене 25.68. Ордера обычно размещаются около 25.68 или 25.98, тогда как 24 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCSM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BCSM?

Инвестирование в Baron SMID Cap ETF предполагает учет годового диапазона 20.79 - 25.76 и текущей цены 25.68. Многие сравнивают 4.94% и 10.03% перед размещением ордеров на 25.68 или 25.98. Изучайте ежедневные изменения цены BCSM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Baron SMID Cap ETF?

Самая высокая цена Baron SMID Cap ETF (BCSM) за последний год составила 25.76. Акции заметно колебались в пределах 20.79 - 25.76, сравнение с 25.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Baron SMID Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Baron SMID Cap ETF?

Самая низкая цена Baron SMID Cap ETF (BCSM) за год составила 20.79. Сравнение с текущими 25.68 и 20.79 - 25.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCSM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BCSM?

В прошлом Baron SMID Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.54 и 4.18% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.64 25.76
Годовой диапазон
20.79 25.76
Предыдущее закрытие
25.54
Open
25.68
Bid
25.68
Ask
25.98
Low
25.64
High
25.76
Объем
24
Дневное изменение
0.55%
Месячное изменение
4.94%
6-месячное изменение
10.03%
Годовое изменение
4.18%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%