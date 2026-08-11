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BCPL: BNY Mellon Core Plus ETF
Курс BCPL за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.43, а максимальная — 24.43.
Следите за динамикой BNY Mellon Core Plus ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BCPL сегодня?
BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) сегодня оценивается на уровне 24.43. Инструмент торгуется в пределах 24.43 - 24.43, вчерашнее закрытие составило 24.52, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCPL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BNY Mellon Core Plus ETF?
BNY Mellon Core Plus ETF в настоящее время оценивается в 24.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.79% и USD. Отслеживайте движения BCPL на графике в реальном времени.
Как купить акции BCPL?
Вы можете купить акции BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) по текущей цене 24.43. Ордера обычно размещаются около 24.43 или 24.73, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCPL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BCPL?
Инвестирование в BNY Mellon Core Plus ETF предполагает учет годового диапазона 24.41 - 25.40 и текущей цены 24.43. Многие сравнивают 0.08% и -3.21% перед размещением ордеров на 24.43 или 24.73. Изучайте ежедневные изменения цены BCPL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BNY Mellon Core Plus ETF?
Самая высокая цена BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) за последний год составила 25.40. Акции заметно колебались в пределах 24.41 - 25.40, сравнение с 24.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BNY Mellon Core Plus ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BNY Mellon Core Plus ETF?
Самая низкая цена BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) за год составила 24.41. Сравнение с текущими 24.43 и 24.41 - 25.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCPL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BCPL?
В прошлом BNY Mellon Core Plus ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.52 и -2.79% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.52
- Open
- 24.43
- Bid
- 24.43
- Ask
- 24.73
- Low
- 24.43
- High
- 24.43
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.37%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- -3.21%
- Годовое изменение
- -2.79%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%