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BCPL: BNY Mellon Core Plus ETF

24.43 USD 0.09 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BCPL за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.43, а максимальная — 24.43.

Следите за динамикой BNY Mellon Core Plus ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BCPL сегодня?

BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) сегодня оценивается на уровне 24.43. Инструмент торгуется в пределах 24.43 - 24.43, вчерашнее закрытие составило 24.52, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCPL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BNY Mellon Core Plus ETF?

BNY Mellon Core Plus ETF в настоящее время оценивается в 24.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.79% и USD. Отслеживайте движения BCPL на графике в реальном времени.

Как купить акции BCPL?

Вы можете купить акции BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) по текущей цене 24.43. Ордера обычно размещаются около 24.43 или 24.73, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCPL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BCPL?

Инвестирование в BNY Mellon Core Plus ETF предполагает учет годового диапазона 24.41 - 25.40 и текущей цены 24.43. Многие сравнивают 0.08% и -3.21% перед размещением ордеров на 24.43 или 24.73. Изучайте ежедневные изменения цены BCPL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BNY Mellon Core Plus ETF?

Самая высокая цена BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) за последний год составила 25.40. Акции заметно колебались в пределах 24.41 - 25.40, сравнение с 24.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BNY Mellon Core Plus ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BNY Mellon Core Plus ETF?

Самая низкая цена BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) за год составила 24.41. Сравнение с текущими 24.43 и 24.41 - 25.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCPL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BCPL?

В прошлом BNY Mellon Core Plus ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.52 и -2.79% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.43 24.43
Годовой диапазон
24.41 25.40
Предыдущее закрытие
24.52
Open
24.43
Bid
24.43
Ask
24.73
Low
24.43
High
24.43
Объем
1
Дневное изменение
-0.37%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
-3.21%
Годовое изменение
-2.79%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%