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BCPL: BNY Mellon Core Plus ETF

24.46 USD 0.03 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BCPL汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点24.45和高点24.50进行交易。

关注BNY Mellon Core Plus ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BCPL股票今天的价格是多少？

BNY Mellon Core Plus ETF股票今天的定价为24.46。它在24.45 - 24.50范围内交易，昨天的收盘价为24.43，交易量达到24。BCPL的实时价格图表显示了这些更新。

BNY Mellon Core Plus ETF股票是否支付股息？

BNY Mellon Core Plus ETF目前的价值为24.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.67%和USD。实时查看图表以跟踪BCPL走势。

如何购买BCPL股票？

您可以以24.46的当前价格购买BNY Mellon Core Plus ETF股票。订单通常设置在24.46或24.76附近，而24和0.00%显示市场活动。立即关注BCPL的实时图表更新。

如何投资BCPL股票？

投资BNY Mellon Core Plus ETF需要考虑年度范围24.41 - 25.40和当前价格24.46。许多人在以24.46或24.76下订单之前，会比较0.20%和。实时查看BCPL价格图表，了解每日变化。

BNY Mellon Core Plus ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BNY Mellon Core Plus ETF的最高价格是25.40。在24.41 - 25.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BNY Mellon Core Plus ETF的绩效。

BNY Mellon Core Plus ETF股票的最低价格是多少？

BNY Mellon Core Plus ETF（BCPL）的最低价格为24.41。将其与当前的24.46和24.41 - 25.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCPL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BCPL股票是什么时候拆分的？

BNY Mellon Core Plus ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.43和-2.67%中可见。

日范围
24.45 24.50
年范围
24.41 25.40
前一天收盘价
24.43
开盘价
24.46
卖价
24.46
买价
24.76
最低价
24.45
最高价
24.50
交易量
24
日变化
0.12%
月变化
0.20%
6个月变化
-3.09%
年变化
-2.67%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%