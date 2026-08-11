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BBHM: BBH Select Mid Cap ETF
Курс BBHM за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.19, а максимальная — 12.23.
Следите за динамикой BBH Select Mid Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BBHM сегодня?
BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) сегодня оценивается на уровне 12.21. Инструмент торгуется в пределах 12.19 - 12.23, вчерашнее закрытие составило 12.21, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBHM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BBH Select Mid Cap ETF?
BBH Select Mid Cap ETF в настоящее время оценивается в 12.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.40% и USD. Отслеживайте движения BBHM на графике в реальном времени.
Как купить акции BBHM?
Вы можете купить акции BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) по текущей цене 12.21. Ордера обычно размещаются около 12.21 или 12.51, тогда как 8 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBHM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BBHM?
Инвестирование в BBH Select Mid Cap ETF предполагает учет годового диапазона 10.66 - 12.32 и текущей цены 12.21. Многие сравнивают 2.61% и 4.54% перед размещением ордеров на 12.21 или 12.51. Изучайте ежедневные изменения цены BBHM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BBH Select Mid Cap ETF?
Самая высокая цена BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) за последний год составила 12.32. Акции заметно колебались в пределах 10.66 - 12.32, сравнение с 12.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BBH Select Mid Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BBH Select Mid Cap ETF?
Самая низкая цена BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) за год составила 10.66. Сравнение с текущими 12.21 и 10.66 - 12.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBHM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BBHM?
В прошлом BBH Select Mid Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.21 и 10.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.21
- Open
- 12.22
- Bid
- 12.21
- Ask
- 12.51
- Low
- 12.19
- High
- 12.23
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 2.61%
- 6-месячное изменение
- 4.54%
- Годовое изменение
- 10.40%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%