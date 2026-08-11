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BBHM: BBH Select Mid Cap ETF

12.21 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BBHM за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.19, а максимальная — 12.23.

Следите за динамикой BBH Select Mid Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BBHM сегодня?

BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) сегодня оценивается на уровне 12.21. Инструмент торгуется в пределах 12.19 - 12.23, вчерашнее закрытие составило 12.21, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBHM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BBH Select Mid Cap ETF?

BBH Select Mid Cap ETF в настоящее время оценивается в 12.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.40% и USD. Отслеживайте движения BBHM на графике в реальном времени.

Как купить акции BBHM?

Вы можете купить акции BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) по текущей цене 12.21. Ордера обычно размещаются около 12.21 или 12.51, тогда как 8 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBHM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BBHM?

Инвестирование в BBH Select Mid Cap ETF предполагает учет годового диапазона 10.66 - 12.32 и текущей цены 12.21. Многие сравнивают 2.61% и 4.54% перед размещением ордеров на 12.21 или 12.51. Изучайте ежедневные изменения цены BBHM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BBH Select Mid Cap ETF?

Самая высокая цена BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) за последний год составила 12.32. Акции заметно колебались в пределах 10.66 - 12.32, сравнение с 12.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BBH Select Mid Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BBH Select Mid Cap ETF?

Самая низкая цена BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) за год составила 10.66. Сравнение с текущими 12.21 и 10.66 - 12.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBHM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BBHM?

В прошлом BBH Select Mid Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.21 и 10.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.19 12.23
Годовой диапазон
10.66 12.32
Предыдущее закрытие
12.21
Open
12.22
Bid
12.21
Ask
12.51
Low
12.19
High
12.23
Объем
8
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
2.61%
6-месячное изменение
4.54%
Годовое изменение
10.40%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%