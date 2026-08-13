报价部分
货币 / BBHM
回到股票

BBHM: BBH Select Mid Cap ETF

12.29 USD 0.08 (0.66%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BBHM汇率已更改0.66%。当日，交易品种以低点12.24和高点12.35进行交易。

关注BBH Select Mid Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BBHM股票今天的价格是多少？

BBH Select Mid Cap ETF股票今天的定价为12.29。它在12.24 - 12.35范围内交易，昨天的收盘价为12.21，交易量达到15。BBHM的实时价格图表显示了这些更新。

BBH Select Mid Cap ETF股票是否支付股息？

BBH Select Mid Cap ETF目前的价值为12.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.12%和USD。实时查看图表以跟踪BBHM走势。

如何购买BBHM股票？

您可以以12.29的当前价格购买BBH Select Mid Cap ETF股票。订单通常设置在12.29或12.59附近，而15和0.33%显示市场活动。立即关注BBHM的实时图表更新。

如何投资BBHM股票？

投资BBH Select Mid Cap ETF需要考虑年度范围10.66 - 12.35和当前价格12.29。许多人在以12.29或12.59下订单之前，会比较3.28%和。实时查看BBHM价格图表，了解每日变化。

BBH Select Mid Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BBH Select Mid Cap ETF的最高价格是12.35。在10.66 - 12.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BBH Select Mid Cap ETF的绩效。

BBH Select Mid Cap ETF股票的最低价格是多少？

BBH Select Mid Cap ETF（BBHM）的最低价格为10.66。将其与当前的12.29和10.66 - 12.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BBHM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BBHM股票是什么时候拆分的？

BBH Select Mid Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.21和11.12%中可见。

日范围
12.24 12.35
年范围
10.66 12.35
前一天收盘价
12.21
开盘价
12.25
卖价
12.29
买价
12.59
最低价
12.24
最高价
12.35
交易量
15
日变化
0.66%
月变化
3.28%
6个月变化
5.22%
年变化
11.12%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%