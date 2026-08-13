BBHM: BBH Select Mid Cap ETF
今日BBHM汇率已更改0.66%。当日，交易品种以低点12.24和高点12.35进行交易。
关注BBH Select Mid Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BBHM股票今天的价格是多少？
BBH Select Mid Cap ETF股票今天的定价为12.29。它在12.24 - 12.35范围内交易，昨天的收盘价为12.21，交易量达到15。BBHM的实时价格图表显示了这些更新。
BBH Select Mid Cap ETF股票是否支付股息？
BBH Select Mid Cap ETF目前的价值为12.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.12%和USD。实时查看图表以跟踪BBHM走势。
如何购买BBHM股票？
您可以以12.29的当前价格购买BBH Select Mid Cap ETF股票。订单通常设置在12.29或12.59附近，而15和0.33%显示市场活动。立即关注BBHM的实时图表更新。
如何投资BBHM股票？
投资BBH Select Mid Cap ETF需要考虑年度范围10.66 - 12.35和当前价格12.29。许多人在以12.29或12.59下订单之前，会比较3.28%和。实时查看BBHM价格图表，了解每日变化。
BBH Select Mid Cap ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BBH Select Mid Cap ETF的最高价格是12.35。在10.66 - 12.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BBH Select Mid Cap ETF的绩效。
BBH Select Mid Cap ETF股票的最低价格是多少？
BBH Select Mid Cap ETF（BBHM）的最低价格为10.66。将其与当前的12.29和10.66 - 12.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BBHM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BBHM股票是什么时候拆分的？
BBH Select Mid Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.21和11.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.21
- 开盘价
- 12.25
- 卖价
- 12.29
- 买价
- 12.59
- 最低价
- 12.24
- 最高价
- 12.35
- 交易量
- 15
- 日变化
- 0.66%
- 月变化
- 3.28%
- 6个月变化
- 5.22%
- 年变化
- 11.12%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%