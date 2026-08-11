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BBHL: BBH Select Large Cap ETF

17.73 USD 0.02 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BBHL за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.72, а максимальная — 17.76.

Следите за динамикой BBH Select Large Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BBHL сегодня?

BBH Select Large Cap ETF (BBHL) сегодня оценивается на уровне 17.73. Инструмент торгуется в пределах 17.72 - 17.76, вчерашнее закрытие составило 17.71, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBHL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BBH Select Large Cap ETF?

BBH Select Large Cap ETF в настоящее время оценивается в 17.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.64% и USD. Отслеживайте движения BBHL на графике в реальном времени.

Как купить акции BBHL?

Вы можете купить акции BBH Select Large Cap ETF (BBHL) по текущей цене 17.73. Ордера обычно размещаются около 17.73 или 18.03, тогда как 7 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBHL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BBHL?

Инвестирование в BBH Select Large Cap ETF предполагает учет годового диапазона 14.63 - 17.76 и текущей цены 17.73. Многие сравнивают 2.01% и 11.51% перед размещением ордеров на 17.73 или 18.03. Изучайте ежедневные изменения цены BBHL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BBH Select Large Cap ETF?

Самая высокая цена BBH Select Large Cap ETF (BBHL) за последний год составила 17.76. Акции заметно колебались в пределах 14.63 - 17.76, сравнение с 17.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BBH Select Large Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BBH Select Large Cap ETF?

Самая низкая цена BBH Select Large Cap ETF (BBHL) за год составила 14.63. Сравнение с текущими 17.73 и 14.63 - 17.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBHL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BBHL?

В прошлом BBH Select Large Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.71 и 12.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.72 17.76
Годовой диапазон
14.63 17.76
Предыдущее закрытие
17.71
Open
17.74
Bid
17.73
Ask
18.03
Low
17.72
High
17.76
Объем
7
Дневное изменение
0.11%
Месячное изменение
2.01%
6-месячное изменение
11.51%
Годовое изменение
12.64%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%