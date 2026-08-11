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BBHL: BBH Select Large Cap ETF
Курс BBHL за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.72, а максимальная — 17.76.
Следите за динамикой BBH Select Large Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BBHL сегодня?
BBH Select Large Cap ETF (BBHL) сегодня оценивается на уровне 17.73. Инструмент торгуется в пределах 17.72 - 17.76, вчерашнее закрытие составило 17.71, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBHL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BBH Select Large Cap ETF?
BBH Select Large Cap ETF в настоящее время оценивается в 17.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.64% и USD. Отслеживайте движения BBHL на графике в реальном времени.
Как купить акции BBHL?
Вы можете купить акции BBH Select Large Cap ETF (BBHL) по текущей цене 17.73. Ордера обычно размещаются около 17.73 или 18.03, тогда как 7 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBHL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BBHL?
Инвестирование в BBH Select Large Cap ETF предполагает учет годового диапазона 14.63 - 17.76 и текущей цены 17.73. Многие сравнивают 2.01% и 11.51% перед размещением ордеров на 17.73 или 18.03. Изучайте ежедневные изменения цены BBHL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BBH Select Large Cap ETF?
Самая высокая цена BBH Select Large Cap ETF (BBHL) за последний год составила 17.76. Акции заметно колебались в пределах 14.63 - 17.76, сравнение с 17.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BBH Select Large Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BBH Select Large Cap ETF?
Самая низкая цена BBH Select Large Cap ETF (BBHL) за год составила 14.63. Сравнение с текущими 17.73 и 14.63 - 17.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBHL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BBHL?
В прошлом BBH Select Large Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.71 и 12.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.71
- Open
- 17.74
- Bid
- 17.73
- Ask
- 18.03
- Low
- 17.72
- High
- 17.76
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 2.01%
- 6-месячное изменение
- 11.51%
- Годовое изменение
- 12.64%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%