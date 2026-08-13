BBHL: BBH Select Large Cap ETF
今日BBHL汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点17.68和高点17.80进行交易。
关注BBH Select Large Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BBHL股票今天的价格是多少？
BBH Select Large Cap ETF股票今天的定价为17.69。它在17.68 - 17.80范围内交易，昨天的收盘价为17.73，交易量达到13。BBHL的实时价格图表显示了这些更新。
BBH Select Large Cap ETF股票是否支付股息？
BBH Select Large Cap ETF目前的价值为17.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.39%和USD。实时查看图表以跟踪BBHL走势。
如何购买BBHL股票？
您可以以17.69的当前价格购买BBH Select Large Cap ETF股票。订单通常设置在17.69或17.99附近，而13和-0.39%显示市场活动。立即关注BBHL的实时图表更新。
如何投资BBHL股票？
投资BBH Select Large Cap ETF需要考虑年度范围14.63 - 17.80和当前价格17.69。许多人在以17.69或17.99下订单之前，会比较1.78%和。实时查看BBHL价格图表，了解每日变化。
BBH Select Large Cap ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BBH Select Large Cap ETF的最高价格是17.80。在14.63 - 17.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BBH Select Large Cap ETF的绩效。
BBH Select Large Cap ETF股票的最低价格是多少？
BBH Select Large Cap ETF（BBHL）的最低价格为14.63。将其与当前的17.69和14.63 - 17.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BBHL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BBHL股票是什么时候拆分的？
BBH Select Large Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.73和12.39%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.73
- 开盘价
- 17.76
- 卖价
- 17.69
- 买价
- 17.99
- 最低价
- 17.68
- 最高价
- 17.80
- 交易量
- 13
- 日变化
- -0.23%
- 月变化
- 1.78%
- 6个月变化
- 11.26%
- 年变化
- 12.39%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%