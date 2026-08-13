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BBHL: BBH Select Large Cap ETF

17.69 USD 0.04 (0.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BBHL汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点17.68和高点17.80进行交易。

关注BBH Select Large Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BBHL股票今天的价格是多少？

BBH Select Large Cap ETF股票今天的定价为17.69。它在17.68 - 17.80范围内交易，昨天的收盘价为17.73，交易量达到13。BBHL的实时价格图表显示了这些更新。

BBH Select Large Cap ETF股票是否支付股息？

BBH Select Large Cap ETF目前的价值为17.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.39%和USD。实时查看图表以跟踪BBHL走势。

如何购买BBHL股票？

您可以以17.69的当前价格购买BBH Select Large Cap ETF股票。订单通常设置在17.69或17.99附近，而13和-0.39%显示市场活动。立即关注BBHL的实时图表更新。

如何投资BBHL股票？

投资BBH Select Large Cap ETF需要考虑年度范围14.63 - 17.80和当前价格17.69。许多人在以17.69或17.99下订单之前，会比较1.78%和。实时查看BBHL价格图表，了解每日变化。

BBH Select Large Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BBH Select Large Cap ETF的最高价格是17.80。在14.63 - 17.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BBH Select Large Cap ETF的绩效。

BBH Select Large Cap ETF股票的最低价格是多少？

BBH Select Large Cap ETF（BBHL）的最低价格为14.63。将其与当前的17.69和14.63 - 17.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BBHL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BBHL股票是什么时候拆分的？

BBH Select Large Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.73和12.39%中可见。

日范围
17.68 17.80
年范围
14.63 17.80
前一天收盘价
17.73
开盘价
17.76
卖价
17.69
买价
17.99
最低价
17.68
最高价
17.80
交易量
13
日变化
-0.23%
月变化
1.78%
6个月变化
11.26%
年变化
12.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%