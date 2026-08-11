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BBB: CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF

30.20 USD 0.13 (0.43%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BBB за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.20, а максимальная — 30.34.

Следите за динамикой CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BBB сегодня?

CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) сегодня оценивается на уровне 30.20. Инструмент торгуется в пределах 30.20 - 30.34, вчерашнее закрытие составило 30.33, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF?

CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF в настоящее время оценивается в 30.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.92% и USD. Отслеживайте движения BBB на графике в реальном времени.

Как купить акции BBB?

Вы можете купить акции CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) по текущей цене 30.20. Ордера обычно размещаются около 30.20 или 30.50, тогда как 2 и -0.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BBB?

Инвестирование в CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 25.96 - 31.64 и текущей цены 30.20. Многие сравнивают 1.75% и 7.78% перед размещением ордеров на 30.20 или 30.50. Изучайте ежедневные изменения цены BBB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF?

Самая высокая цена CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) за последний год составила 31.64. Акции заметно колебались в пределах 25.96 - 31.64, сравнение с 30.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF?

Самая низкая цена CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) за год составила 25.96. Сравнение с текущими 30.20 и 25.96 - 31.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BBB?

В прошлом CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.33 и 1.92% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.20 30.34
Годовой диапазон
25.96 31.64
Предыдущее закрытие
30.33
Open
30.34
Bid
30.20
Ask
30.50
Low
30.20
High
30.34
Объем
2
Дневное изменение
-0.43%
Месячное изменение
1.75%
6-месячное изменение
7.78%
Годовое изменение
1.92%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%