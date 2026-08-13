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BBB: CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF

30.04 USD 0.16 (0.53%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BBB汇率已更改-0.53%。当日，交易品种以低点30.04和高点30.27进行交易。

关注CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BBB股票今天的价格是多少？

CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF股票今天的定价为30.04。它在30.04 - 30.27范围内交易，昨天的收盘价为30.20，交易量达到16。BBB的实时价格图表显示了这些更新。

CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF股票是否支付股息？

CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF目前的价值为30.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.38%和USD。实时查看图表以跟踪BBB走势。

如何购买BBB股票？

您可以以30.04的当前价格购买CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF股票。订单通常设置在30.04或30.34附近，而16和-0.56%显示市场活动。立即关注BBB的实时图表更新。

如何投资BBB股票？

投资CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF需要考虑年度范围25.96 - 31.64和当前价格30.04。许多人在以30.04或30.34下订单之前，会比较1.21%和。实时查看BBB价格图表，了解每日变化。

CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF的最高价格是31.64。在25.96 - 31.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF的绩效。

CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF股票的最低价格是多少？

CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF（BBB）的最低价格为25.96。将其与当前的30.04和25.96 - 31.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BBB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BBB股票是什么时候拆分的？

CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.20和1.38%中可见。

日范围
30.04 30.27
年范围
25.96 31.64
前一天收盘价
30.20
开盘价
30.21
卖价
30.04
买价
30.34
最低价
30.04
最高价
30.27
交易量
16
日变化
-0.53%
月变化
1.21%
6个月变化
7.21%
年变化
1.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%