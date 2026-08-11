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BASG: BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF
Курс BASG за сегодня изменился на 0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.92, а максимальная — 29.00.
Следите за динамикой BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BASG сегодня?
BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF (BASG) сегодня оценивается на уровне 28.99. Инструмент торгуется в пределах 28.92 - 29.00, вчерашнее закрытие составило 28.79, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BASG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF?
BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF в настоящее время оценивается в 28.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.89% и USD. Отслеживайте движения BASG на графике в реальном времени.
Как купить акции BASG?
Вы можете купить акции BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF (BASG) по текущей цене 28.99. Ордера обычно размещаются около 28.99 или 29.29, тогда как 13 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BASG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BASG?
Инвестирование в BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF предполагает учет годового диапазона 21.91 - 29.00 и текущей цены 28.99. Многие сравнивают 4.32% и 23.00% перед размещением ордеров на 28.99 или 29.29. Изучайте ежедневные изменения цены BASG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF?
Самая высокая цена BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF (BASG) за последний год составила 29.00. Акции заметно колебались в пределах 21.91 - 29.00, сравнение с 28.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF?
Самая низкая цена BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF (BASG) за год составила 21.91. Сравнение с текущими 28.99 и 21.91 - 29.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BASG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BASG?
В прошлом BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.79 и 12.89% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.79
- Open
- 29.00
- Bid
- 28.99
- Ask
- 29.29
- Low
- 28.92
- High
- 29.00
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- 0.69%
- Месячное изменение
- 4.32%
- 6-месячное изменение
- 23.00%
- Годовое изменение
- 12.89%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%