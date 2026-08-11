КотировкиРазделы
Валюты / BASG
Назад в Рынок акций США

BASG: BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF

28.99 USD 0.20 (0.69%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BASG за сегодня изменился на 0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.92, а максимальная — 29.00.

Следите за динамикой BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BASG сегодня?

BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF (BASG) сегодня оценивается на уровне 28.99. Инструмент торгуется в пределах 28.92 - 29.00, вчерашнее закрытие составило 28.79, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BASG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF?

BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF в настоящее время оценивается в 28.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.89% и USD. Отслеживайте движения BASG на графике в реальном времени.

Как купить акции BASG?

Вы можете купить акции BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF (BASG) по текущей цене 28.99. Ордера обычно размещаются около 28.99 или 29.29, тогда как 13 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BASG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BASG?

Инвестирование в BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF предполагает учет годового диапазона 21.91 - 29.00 и текущей цены 28.99. Многие сравнивают 4.32% и 23.00% перед размещением ордеров на 28.99 или 29.29. Изучайте ежедневные изменения цены BASG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF?

Самая высокая цена BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF (BASG) за последний год составила 29.00. Акции заметно колебались в пределах 21.91 - 29.00, сравнение с 28.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF?

Самая низкая цена BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF (BASG) за год составила 21.91. Сравнение с текущими 28.99 и 21.91 - 29.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BASG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BASG?

В прошлом BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.79 и 12.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.92 29.00
Годовой диапазон
21.91 29.00
Предыдущее закрытие
28.79
Open
29.00
Bid
28.99
Ask
29.29
Low
28.92
High
29.00
Объем
13
Дневное изменение
0.69%
Месячное изменение
4.32%
6-месячное изменение
23.00%
Годовое изменение
12.89%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%