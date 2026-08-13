BASG股票今天的价格是多少？ BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF股票今天的定价为28.97。它在28.93 - 29.05范围内交易，昨天的收盘价为28.99，交易量达到10。BASG的实时价格图表显示了这些更新。

BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF股票是否支付股息？ BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF目前的价值为28.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.81%和USD。实时查看图表以跟踪BASG走势。

如何购买BASG股票？ 您可以以28.97的当前价格购买BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF股票。订单通常设置在28.97或29.27附近，而10和-0.28%显示市场活动。立即关注BASG的实时图表更新。

如何投资BASG股票？ 投资BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF需要考虑年度范围21.91 - 29.05和当前价格28.97。许多人在以28.97或29.27下订单之前，会比较4.25%和。实时查看BASG价格图表，了解每日变化。

BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF的最高价格是29.05。在21.91 - 29.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF的绩效。

BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF股票的最低价格是多少？ BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF（BASG）的最低价格为21.91。将其与当前的28.97和21.91 - 29.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BASG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。