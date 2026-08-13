BASG: BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF
今日BASG汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点28.93和高点29.05进行交易。
关注BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- MN
常见问题解答
BASG股票今天的价格是多少？
BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF股票今天的定价为28.97。它在28.93 - 29.05范围内交易，昨天的收盘价为28.99，交易量达到10。BASG的实时价格图表显示了这些更新。
BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF股票是否支付股息？
BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF目前的价值为28.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.81%和USD。实时查看图表以跟踪BASG走势。
如何购买BASG股票？
您可以以28.97的当前价格购买BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF股票。订单通常设置在28.97或29.27附近，而10和-0.28%显示市场活动。立即关注BASG的实时图表更新。
如何投资BASG股票？
投资BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF需要考虑年度范围21.91 - 29.05和当前价格28.97。许多人在以28.97或29.27下订单之前，会比较4.25%和。实时查看BASG价格图表，了解每日变化。
BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF的最高价格是29.05。在21.91 - 29.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF的绩效。
BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF股票的最低价格是多少？
BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF（BASG）的最低价格为21.91。将其与当前的28.97和21.91 - 29.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BASG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BASG股票是什么时候拆分的？
BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.99和12.81%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.99
- 开盘价
- 29.05
- 卖价
- 28.97
- 买价
- 29.27
- 最低价
- 28.93
- 最高价
- 29.05
- 交易量
- 10
- 日变化
- -0.07%
- 月变化
- 4.25%
- 6个月变化
- 22.91%
- 年变化
- 12.81%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%