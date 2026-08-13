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BASG: BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF

28.97 USD 0.02 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BASG汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点28.93和高点29.05进行交易。

关注BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BASG股票今天的价格是多少？

BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF股票今天的定价为28.97。它在28.93 - 29.05范围内交易，昨天的收盘价为28.99，交易量达到10。BASG的实时价格图表显示了这些更新。

BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF股票是否支付股息？

BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF目前的价值为28.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.81%和USD。实时查看图表以跟踪BASG走势。

如何购买BASG股票？

您可以以28.97的当前价格购买BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF股票。订单通常设置在28.97或29.27附近，而10和-0.28%显示市场活动。立即关注BASG的实时图表更新。

如何投资BASG股票？

投资BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF需要考虑年度范围21.91 - 29.05和当前价格28.97。许多人在以28.97或29.27下订单之前，会比较4.25%和。实时查看BASG价格图表，了解每日变化。

BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF的最高价格是29.05。在21.91 - 29.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF的绩效。

BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF股票的最低价格是多少？

BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF（BASG）的最低价格为21.91。将其与当前的28.97和21.91 - 29.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BASG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BASG股票是什么时候拆分的？

BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.99和12.81%中可见。

日范围
28.93 29.05
年范围
21.91 29.05
前一天收盘价
28.99
开盘价
29.05
卖价
28.97
买价
29.27
最低价
28.93
最高价
29.05
交易量
10
日变化
-0.07%
月变化
4.25%
6个月变化
22.91%
年变化
12.81%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%