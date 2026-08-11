Курс BABO за сегодня изменился на 2.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.65, а максимальная — 8.86.

Следите за динамикой YieldMax BABA Option Income Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.