BABO: YieldMax BABA Option Income Strategy ETF
今日BABO汇率已更改-2.60%。当日，交易品种以低点8.60和高点8.77进行交易。
关注YieldMax BABA Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- D1
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常见问题解答
BABO股票今天的价格是多少？
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF股票今天的定价为8.63。它在8.60 - 8.77范围内交易，昨天的收盘价为8.86，交易量达到57。BABO的实时价格图表显示了这些更新。
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF目前的价值为8.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-32.84%和USD。实时查看图表以跟踪BABO走势。
如何购买BABO股票？
您可以以8.63的当前价格购买YieldMax BABA Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在8.63或8.93附近，而57和-0.58%显示市场活动。立即关注BABO的实时图表更新。
如何投资BABO股票？
投资YieldMax BABA Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围7.00 - 12.95和当前价格8.63。许多人在以8.63或8.93下订单之前，会比较-0.80%和。实时查看BABO价格图表，了解每日变化。
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YieldMax BABA Option Income Strategy ETF的最高价格是12.95。在7.00 - 12.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax BABA Option Income Strategy ETF的绩效。
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF（BABO）的最低价格为7.00。将其与当前的8.63和7.00 - 12.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BABO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BABO股票是什么时候拆分的？
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.86和-32.84%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.86
- 开盘价
- 8.68
- 卖价
- 8.63
- 买价
- 8.93
- 最低价
- 8.60
- 最高价
- 8.77
- 交易量
- 57
- 日变化
- -2.60%
- 月变化
- -0.80%
- 6个月变化
- -25.67%
- 年变化
- -32.84%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%