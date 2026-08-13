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BABO: YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

8.63 USD 0.23 (2.60%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BABO汇率已更改-2.60%。当日，交易品种以低点8.60和高点8.77进行交易。

关注YieldMax BABA Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BABO股票今天的价格是多少？

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF股票今天的定价为8.63。它在8.60 - 8.77范围内交易，昨天的收盘价为8.86，交易量达到57。BABO的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF目前的价值为8.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-32.84%和USD。实时查看图表以跟踪BABO走势。

如何购买BABO股票？

您可以以8.63的当前价格购买YieldMax BABA Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在8.63或8.93附近，而57和-0.58%显示市场活动。立即关注BABO的实时图表更新。

如何投资BABO股票？

投资YieldMax BABA Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围7.00 - 12.95和当前价格8.63。许多人在以8.63或8.93下订单之前，会比较-0.80%和。实时查看BABO价格图表，了解每日变化。

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YieldMax BABA Option Income Strategy ETF的最高价格是12.95。在7.00 - 12.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax BABA Option Income Strategy ETF的绩效。

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF（BABO）的最低价格为7.00。将其与当前的8.63和7.00 - 12.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BABO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BABO股票是什么时候拆分的？

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.86和-32.84%中可见。

日范围
8.60 8.77
年范围
7.00 12.95
前一天收盘价
8.86
开盘价
8.68
卖价
8.63
买价
8.93
最低价
8.60
最高价
8.77
交易量
57
日变化
-2.60%
月变化
-0.80%
6个月变化
-25.67%
年变化
-32.84%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%