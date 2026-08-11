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AZYY: Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF

14.47 USD 0.05 (0.35%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AZYY за сегодня изменился на 0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.44, а максимальная — 14.48.

Следите за динамикой Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AZYY сегодня?

Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF (AZYY) сегодня оценивается на уровне 14.47. Инструмент торгуется в пределах 14.44 - 14.48, вчерашнее закрытие составило 14.42, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AZYY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF?

Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF в настоящее время оценивается в 14.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -42.67% и USD. Отслеживайте движения AZYY на графике в реальном времени.

Как купить акции AZYY?

Вы можете купить акции Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF (AZYY) по текущей цене 14.47. Ордера обычно размещаются около 14.47 или 14.77, тогда как 4 и 0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AZYY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AZYY?

Инвестирование в Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF предполагает учет годового диапазона 14.27 - 25.32 и текущей цены 14.47. Многие сравнивают -0.14% и -13.20% перед размещением ордеров на 14.47 или 14.77. Изучайте ежедневные изменения цены AZYY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF?

Самая высокая цена Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF (AZYY) за последний год составила 25.32. Акции заметно колебались в пределах 14.27 - 25.32, сравнение с 14.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF?

Самая низкая цена Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF (AZYY) за год составила 14.27. Сравнение с текущими 14.47 и 14.27 - 25.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AZYY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AZYY?

В прошлом Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.42 и -42.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.44 14.48
Годовой диапазон
14.27 25.32
Предыдущее закрытие
14.42
Open
14.44
Bid
14.47
Ask
14.77
Low
14.44
High
14.48
Объем
4
Дневное изменение
0.35%
Месячное изменение
-0.14%
6-месячное изменение
-13.20%
Годовое изменение
-42.67%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%