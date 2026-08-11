- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AZYY: Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF
Курс AZYY за сегодня изменился на 0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.44, а максимальная — 14.48.
Следите за динамикой Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AZYY сегодня?
Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF (AZYY) сегодня оценивается на уровне 14.47. Инструмент торгуется в пределах 14.44 - 14.48, вчерашнее закрытие составило 14.42, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AZYY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF?
Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF в настоящее время оценивается в 14.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -42.67% и USD. Отслеживайте движения AZYY на графике в реальном времени.
Как купить акции AZYY?
Вы можете купить акции Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF (AZYY) по текущей цене 14.47. Ордера обычно размещаются около 14.47 или 14.77, тогда как 4 и 0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AZYY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AZYY?
Инвестирование в Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF предполагает учет годового диапазона 14.27 - 25.32 и текущей цены 14.47. Многие сравнивают -0.14% и -13.20% перед размещением ордеров на 14.47 или 14.77. Изучайте ежедневные изменения цены AZYY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF?
Самая высокая цена Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF (AZYY) за последний год составила 25.32. Акции заметно колебались в пределах 14.27 - 25.32, сравнение с 14.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF?
Самая низкая цена Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF (AZYY) за год составила 14.27. Сравнение с текущими 14.47 и 14.27 - 25.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AZYY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AZYY?
В прошлом Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.42 и -42.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.42
- Open
- 14.44
- Bid
- 14.47
- Ask
- 14.77
- Low
- 14.44
- High
- 14.48
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.35%
- Месячное изменение
- -0.14%
- 6-месячное изменение
- -13.20%
- Годовое изменение
- -42.67%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%