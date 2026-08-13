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AZYY: Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF

14.44 USD 0.03 (0.21%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AZYY汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点14.40和高点14.47进行交易。

关注Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AZYY股票今天的价格是多少？

Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF股票今天的定价为14.44。它在14.40 - 14.47范围内交易，昨天的收盘价为14.47，交易量达到83。AZYY的实时价格图表显示了这些更新。

Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF股票是否支付股息？

Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF目前的价值为14.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-42.79%和USD。实时查看图表以跟踪AZYY走势。

如何购买AZYY股票？

您可以以14.44的当前价格购买Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF股票。订单通常设置在14.44或14.74附近，而83和-0.21%显示市场活动。立即关注AZYY的实时图表更新。

如何投资AZYY股票？

投资Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF需要考虑年度范围14.27 - 25.32和当前价格14.44。许多人在以14.44或14.74下订单之前，会比较-0.35%和。实时查看AZYY价格图表，了解每日变化。

Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF的最高价格是25.32。在14.27 - 25.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF的绩效。

Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF股票的最低价格是多少？

Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF（AZYY）的最低价格为14.27。将其与当前的14.44和14.27 - 25.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AZYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AZYY股票是什么时候拆分的？

Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.47和-42.79%中可见。

日范围
14.40 14.47
年范围
14.27 25.32
前一天收盘价
14.47
开盘价
14.47
卖价
14.44
买价
14.74
最低价
14.40
最高价
14.47
交易量
83
日变化
-0.21%
月变化
-0.35%
6个月变化
-13.38%
年变化
-42.79%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%