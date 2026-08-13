AZYY: Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF
今日AZYY汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点14.40和高点14.47进行交易。
关注Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- MN
常见问题解答
AZYY股票今天的价格是多少？
Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF股票今天的定价为14.44。它在14.40 - 14.47范围内交易，昨天的收盘价为14.47，交易量达到83。AZYY的实时价格图表显示了这些更新。
Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF股票是否支付股息？
Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF目前的价值为14.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-42.79%和USD。实时查看图表以跟踪AZYY走势。
如何购买AZYY股票？
您可以以14.44的当前价格购买Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF股票。订单通常设置在14.44或14.74附近，而83和-0.21%显示市场活动。立即关注AZYY的实时图表更新。
如何投资AZYY股票？
投资Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF需要考虑年度范围14.27 - 25.32和当前价格14.44。许多人在以14.44或14.74下订单之前，会比较-0.35%和。实时查看AZYY价格图表，了解每日变化。
Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF的最高价格是25.32。在14.27 - 25.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF的绩效。
Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF股票的最低价格是多少？
Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF（AZYY）的最低价格为14.27。将其与当前的14.44和14.27 - 25.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AZYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AZYY股票是什么时候拆分的？
Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.47和-42.79%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.47
- 开盘价
- 14.47
- 卖价
- 14.44
- 买价
- 14.74
- 最低价
- 14.40
- 最高价
- 14.47
- 交易量
- 83
- 日变化
- -0.21%
- 月变化
- -0.35%
- 6个月变化
- -13.38%
- 年变化
- -42.79%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%