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AVXX: Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF

8.07 USD 0.20 (2.54%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AVXX за сегодня изменился на 2.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.39, а максимальная — 8.24.

Следите за динамикой Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AVXX сегодня?

Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF (AVXX) сегодня оценивается на уровне 8.07. Инструмент торгуется в пределах 7.39 - 8.24, вчерашнее закрытие составило 7.87, а торговый объем достиг 677. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AVXX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF?

Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF в настоящее время оценивается в 8.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -60.50% и USD. Отслеживайте движения AVXX на графике в реальном времени.

Как купить акции AVXX?

Вы можете купить акции Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF (AVXX) по текущей цене 8.07. Ордера обычно размещаются около 8.07 или 8.37, тогда как 677 и 2.93% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AVXX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AVXX?

Инвестирование в Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF предполагает учет годового диапазона 3.94 - 24.58 и текущей цены 8.07. Многие сравнивают 55.19% и -11.80% перед размещением ордеров на 8.07 или 8.37. Изучайте ежедневные изменения цены AVXX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF?

Самая высокая цена Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF (AVXX) за последний год составила 24.58. Акции заметно колебались в пределах 3.94 - 24.58, сравнение с 7.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF?

Самая низкая цена Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF (AVXX) за год составила 3.94. Сравнение с текущими 8.07 и 3.94 - 24.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AVXX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AVXX?

В прошлом Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.87 и -60.50% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.39 8.24
Годовой диапазон
3.94 24.58
Предыдущее закрытие
7.87
Open
7.84
Bid
8.07
Ask
8.37
Low
7.39
High
8.24
Объем
677
Дневное изменение
2.54%
Месячное изменение
55.19%
6-месячное изменение
-11.80%
Годовое изменение
-60.50%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%