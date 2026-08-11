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AVXX: Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF
Курс AVXX за сегодня изменился на 2.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.39, а максимальная — 8.24.
Следите за динамикой Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AVXX сегодня?
Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF (AVXX) сегодня оценивается на уровне 8.07. Инструмент торгуется в пределах 7.39 - 8.24, вчерашнее закрытие составило 7.87, а торговый объем достиг 677. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AVXX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF?
Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF в настоящее время оценивается в 8.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -60.50% и USD. Отслеживайте движения AVXX на графике в реальном времени.
Как купить акции AVXX?
Вы можете купить акции Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF (AVXX) по текущей цене 8.07. Ордера обычно размещаются около 8.07 или 8.37, тогда как 677 и 2.93% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AVXX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AVXX?
Инвестирование в Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF предполагает учет годового диапазона 3.94 - 24.58 и текущей цены 8.07. Многие сравнивают 55.19% и -11.80% перед размещением ордеров на 8.07 или 8.37. Изучайте ежедневные изменения цены AVXX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF?
Самая высокая цена Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF (AVXX) за последний год составила 24.58. Акции заметно колебались в пределах 3.94 - 24.58, сравнение с 7.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF?
Самая низкая цена Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF (AVXX) за год составила 3.94. Сравнение с текущими 8.07 и 3.94 - 24.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AVXX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AVXX?
В прошлом Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.87 и -60.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.87
- Open
- 7.84
- Bid
- 8.07
- Ask
- 8.37
- Low
- 7.39
- High
- 8.24
- Объем
- 677
- Дневное изменение
- 2.54%
- Месячное изменение
- 55.19%
- 6-месячное изменение
- -11.80%
- Годовое изменение
- -60.50%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%