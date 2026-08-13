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AVXX: Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF

8.67 USD 0.60 (7.43%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AVXX汇率已更改7.43%。当日，交易品种以低点7.73和高点8.68进行交易。

关注Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AVXX股票今天的价格是多少？

Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF股票今天的定价为8.67。它在7.73 - 8.68范围内交易，昨天的收盘价为8.07，交易量达到390。AVXX的实时价格图表显示了这些更新。

Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF股票是否支付股息？

Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF目前的价值为8.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-57.56%和USD。实时查看图表以跟踪AVXX走势。

如何购买AVXX股票？

您可以以8.67的当前价格购买Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF股票。订单通常设置在8.67或8.97附近，而390和7.57%显示市场活动。立即关注AVXX的实时图表更新。

如何投资AVXX股票？

投资Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF需要考虑年度范围3.94 - 24.58和当前价格8.67。许多人在以8.67或8.97下订单之前，会比较66.73%和。实时查看AVXX价格图表，了解每日变化。

Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF的最高价格是24.58。在3.94 - 24.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF的绩效。

Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF股票的最低价格是多少？

Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF（AVXX）的最低价格为3.94。将其与当前的8.67和3.94 - 24.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVXX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AVXX股票是什么时候拆分的？

Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.07和-57.56%中可见。

日范围
7.73 8.68
年范围
3.94 24.58
前一天收盘价
8.07
开盘价
8.06
卖价
8.67
买价
8.97
最低价
7.73
最高价
8.68
交易量
390
日变化
7.43%
月变化
66.73%
6个月变化
-5.25%
年变化
-57.56%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%