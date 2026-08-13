AVXX: Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF
今日AVXX汇率已更改7.43%。当日，交易品种以低点7.73和高点8.68进行交易。
关注Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
AVXX股票今天的价格是多少？
Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF股票今天的定价为8.67。它在7.73 - 8.68范围内交易，昨天的收盘价为8.07，交易量达到390。AVXX的实时价格图表显示了这些更新。
Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF股票是否支付股息？
Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF目前的价值为8.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-57.56%和USD。实时查看图表以跟踪AVXX走势。
如何购买AVXX股票？
您可以以8.67的当前价格购买Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF股票。订单通常设置在8.67或8.97附近，而390和7.57%显示市场活动。立即关注AVXX的实时图表更新。
如何投资AVXX股票？
投资Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF需要考虑年度范围3.94 - 24.58和当前价格8.67。许多人在以8.67或8.97下订单之前，会比较66.73%和。实时查看AVXX价格图表，了解每日变化。
Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF的最高价格是24.58。在3.94 - 24.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF的绩效。
Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF股票的最低价格是多少？
Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF（AVXX）的最低价格为3.94。将其与当前的8.67和3.94 - 24.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVXX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AVXX股票是什么时候拆分的？
Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long AVAV ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.07和-57.56%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.07
- 开盘价
- 8.06
- 卖价
- 8.67
- 买价
- 8.97
- 最低价
- 7.73
- 最高价
- 8.68
- 交易量
- 390
- 日变化
- 7.43%
- 月变化
- 66.73%
- 6个月变化
- -5.25%
- 年变化
- -57.56%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%