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AVGW: Roundhill AVGO WeeklyPay ETF

42.56 USD 1.14 (2.61%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AVGW за сегодня изменился на -2.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.48, а максимальная — 43.72.

Следите за динамикой Roundhill AVGO WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AVGW сегодня?

Roundhill AVGO WeeklyPay ETF (AVGW) сегодня оценивается на уровне 42.56. Инструмент торгуется в пределах 42.48 - 43.72, вчерашнее закрытие составило 43.70, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AVGW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill AVGO WeeklyPay ETF?

Roundhill AVGO WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 42.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.11% и USD. Отслеживайте движения AVGW на графике в реальном времени.

Как купить акции AVGW?

Вы можете купить акции Roundhill AVGO WeeklyPay ETF (AVGW) по текущей цене 42.56. Ордера обычно размещаются около 42.56 или 42.86, тогда как 27 и -2.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AVGW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AVGW?

Инвестирование в Roundhill AVGO WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 33.62 - 64.13 и текущей цены 42.56. Многие сравнивают 11.59% и 13.61% перед размещением ордеров на 42.56 или 42.86. Изучайте ежедневные изменения цены AVGW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Roundhill AVGO WeeklyPay ETF?

Самая высокая цена Roundhill AVGO WeeklyPay ETF (AVGW) за последний год составила 64.13. Акции заметно колебались в пределах 33.62 - 64.13, сравнение с 43.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill AVGO WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Roundhill AVGO WeeklyPay ETF?

Самая низкая цена Roundhill AVGO WeeklyPay ETF (AVGW) за год составила 33.62. Сравнение с текущими 42.56 и 33.62 - 64.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AVGW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AVGW?

В прошлом Roundhill AVGO WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.70 и -11.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.48 43.72
Годовой диапазон
33.62 64.13
Предыдущее закрытие
43.70
Open
43.55
Bid
42.56
Ask
42.86
Low
42.48
High
43.72
Объем
27
Дневное изменение
-2.61%
Месячное изменение
11.59%
6-месячное изменение
13.61%
Годовое изменение
-11.11%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%