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AVGW: Roundhill AVGO WeeklyPay ETF
Курс AVGW за сегодня изменился на -2.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.48, а максимальная — 43.72.
Следите за динамикой Roundhill AVGO WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AVGW сегодня?
Roundhill AVGO WeeklyPay ETF (AVGW) сегодня оценивается на уровне 42.56. Инструмент торгуется в пределах 42.48 - 43.72, вчерашнее закрытие составило 43.70, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AVGW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill AVGO WeeklyPay ETF?
Roundhill AVGO WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 42.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.11% и USD. Отслеживайте движения AVGW на графике в реальном времени.
Как купить акции AVGW?
Вы можете купить акции Roundhill AVGO WeeklyPay ETF (AVGW) по текущей цене 42.56. Ордера обычно размещаются около 42.56 или 42.86, тогда как 27 и -2.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AVGW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AVGW?
Инвестирование в Roundhill AVGO WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 33.62 - 64.13 и текущей цены 42.56. Многие сравнивают 11.59% и 13.61% перед размещением ордеров на 42.56 или 42.86. Изучайте ежедневные изменения цены AVGW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill AVGO WeeklyPay ETF?
Самая высокая цена Roundhill AVGO WeeklyPay ETF (AVGW) за последний год составила 64.13. Акции заметно колебались в пределах 33.62 - 64.13, сравнение с 43.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill AVGO WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill AVGO WeeklyPay ETF?
Самая низкая цена Roundhill AVGO WeeklyPay ETF (AVGW) за год составила 33.62. Сравнение с текущими 42.56 и 33.62 - 64.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AVGW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AVGW?
В прошлом Roundhill AVGO WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.70 и -11.11% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.70
- Open
- 43.55
- Bid
- 42.56
- Ask
- 42.86
- Low
- 42.48
- High
- 43.72
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- -2.61%
- Месячное изменение
- 11.59%
- 6-месячное изменение
- 13.61%
- Годовое изменение
- -11.11%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%