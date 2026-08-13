AVGW: Roundhill AVGO WeeklyPay ETF
今日AVGW汇率已更改-1.69%。当日，交易品种以低点41.54和高点42.70进行交易。
关注Roundhill AVGO WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AVGW股票今天的价格是多少？
Roundhill AVGO WeeklyPay ETF股票今天的定价为41.84。它在41.54 - 42.70范围内交易，昨天的收盘价为42.56，交易量达到16。AVGW的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill AVGO WeeklyPay ETF股票是否支付股息？
Roundhill AVGO WeeklyPay ETF目前的价值为41.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-12.61%和USD。实时查看图表以跟踪AVGW走势。
如何购买AVGW股票？
您可以以41.84的当前价格购买Roundhill AVGO WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在41.84或42.14附近，而16和-2.01%显示市场活动。立即关注AVGW的实时图表更新。
如何投资AVGW股票？
投资Roundhill AVGO WeeklyPay ETF需要考虑年度范围33.62 - 64.13和当前价格41.84。许多人在以41.84或42.14下订单之前，会比较9.70%和。实时查看AVGW价格图表，了解每日变化。
Roundhill AVGO WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill AVGO WeeklyPay ETF的最高价格是64.13。在33.62 - 64.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill AVGO WeeklyPay ETF的绩效。
Roundhill AVGO WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？
Roundhill AVGO WeeklyPay ETF（AVGW）的最低价格为33.62。将其与当前的41.84和33.62 - 64.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVGW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AVGW股票是什么时候拆分的？
Roundhill AVGO WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.56和-12.61%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.56
- 开盘价
- 42.70
- 卖价
- 41.84
- 买价
- 42.14
- 最低价
- 41.54
- 最高价
- 42.70
- 交易量
- 16
- 日变化
- -1.69%
- 月变化
- 9.70%
- 6个月变化
- 11.69%
- 年变化
- -12.61%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%