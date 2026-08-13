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AVGW: Roundhill AVGO WeeklyPay ETF

41.84 USD 0.72 (1.69%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AVGW汇率已更改-1.69%。当日，交易品种以低点41.54和高点42.70进行交易。

关注Roundhill AVGO WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AVGW股票今天的价格是多少？

Roundhill AVGO WeeklyPay ETF股票今天的定价为41.84。它在41.54 - 42.70范围内交易，昨天的收盘价为42.56，交易量达到16。AVGW的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill AVGO WeeklyPay ETF股票是否支付股息？

Roundhill AVGO WeeklyPay ETF目前的价值为41.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-12.61%和USD。实时查看图表以跟踪AVGW走势。

如何购买AVGW股票？

您可以以41.84的当前价格购买Roundhill AVGO WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在41.84或42.14附近，而16和-2.01%显示市场活动。立即关注AVGW的实时图表更新。

如何投资AVGW股票？

投资Roundhill AVGO WeeklyPay ETF需要考虑年度范围33.62 - 64.13和当前价格41.84。许多人在以41.84或42.14下订单之前，会比较9.70%和。实时查看AVGW价格图表，了解每日变化。

Roundhill AVGO WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill AVGO WeeklyPay ETF的最高价格是64.13。在33.62 - 64.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill AVGO WeeklyPay ETF的绩效。

Roundhill AVGO WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？

Roundhill AVGO WeeklyPay ETF（AVGW）的最低价格为33.62。将其与当前的41.84和33.62 - 64.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AVGW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AVGW股票是什么时候拆分的？

Roundhill AVGO WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.56和-12.61%中可见。

日范围
41.54 42.70
年范围
33.62 64.13
前一天收盘价
42.56
开盘价
42.70
卖价
41.84
买价
42.14
最低价
41.54
最高价
42.70
交易量
16
日变化
-1.69%
月变化
9.70%
6个月变化
11.69%
年变化
-12.61%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%