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AUSM: Allspring Ultra Short Municipal ETF

25.08 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AUSM за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.08, а максимальная — 25.08.

Следите за динамикой Allspring Ultra Short Municipal ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AUSM сегодня?

Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) сегодня оценивается на уровне 25.08. Инструмент торгуется в пределах 25.08 - 25.08, вчерашнее закрытие составило 25.06, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AUSM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Allspring Ultra Short Municipal ETF?

Allspring Ultra Short Municipal ETF в настоящее время оценивается в 25.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.08% и USD. Отслеживайте движения AUSM на графике в реальном времени.

Как купить акции AUSM?

Вы можете купить акции Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) по текущей цене 25.08. Ордера обычно размещаются около 25.08 или 25.38, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AUSM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AUSM?

Инвестирование в Allspring Ultra Short Municipal ETF предполагает учет годового диапазона 24.99 - 25.53 и текущей цены 25.08. Многие сравнивают 0.16% и -0.24% перед размещением ордеров на 25.08 или 25.38. Изучайте ежедневные изменения цены AUSM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Allspring Ultra Short Municipal ETF?

Самая высокая цена Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) за последний год составила 25.53. Акции заметно колебались в пределах 24.99 - 25.53, сравнение с 25.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Allspring Ultra Short Municipal ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Allspring Ultra Short Municipal ETF?

Самая низкая цена Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) за год составила 24.99. Сравнение с текущими 25.08 и 24.99 - 25.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AUSM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AUSM?

В прошлом Allspring Ultra Short Municipal ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.06 и -0.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.08 25.08
Годовой диапазон
24.99 25.53
Предыдущее закрытие
25.06
Open
25.08
Bid
25.08
Ask
25.38
Low
25.08
High
25.08
Объем
1
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
0.16%
6-месячное изменение
-0.24%
Годовое изменение
-0.08%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%