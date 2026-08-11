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AURE: Prestige Wealth Inc.

1.70 USD 0.04 (2.41%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AURE за сегодня изменился на 2.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.70, а максимальная — 1.80.

Следите за динамикой Prestige Wealth Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AURE сегодня?

Prestige Wealth Inc. (AURE) сегодня оценивается на уровне 1.70. Инструмент торгуется в пределах 1.70 - 1.80, вчерашнее закрытие составило 1.66, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AURE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Prestige Wealth Inc.?

Prestige Wealth Inc. в настоящее время оценивается в 1.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 84.78% и USD. Отслеживайте движения AURE на графике в реальном времени.

Как купить акции AURE?

Вы можете купить акции Prestige Wealth Inc. (AURE) по текущей цене 1.70. Ордера обычно размещаются около 1.70 или 2.00, тогда как 36 и -0.58% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AURE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AURE?

Инвестирование в Prestige Wealth Inc. предполагает учет годового диапазона 0.18 - 3.53 и текущей цены 1.70. Многие сравнивают -0.58% и -11.92% перед размещением ордеров на 1.70 или 2.00. Изучайте ежедневные изменения цены AURE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Prestige Wealth Inc.?

Самая высокая цена Prestige Wealth Inc. (AURE) за последний год составила 3.53. Акции заметно колебались в пределах 0.18 - 3.53, сравнение с 1.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Prestige Wealth Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Prestige Wealth Inc.?

Самая низкая цена Prestige Wealth Inc. (AURE) за год составила 0.18. Сравнение с текущими 1.70 и 0.18 - 3.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AURE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AURE?

В прошлом Prestige Wealth Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.66 и 84.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.70 1.80
Годовой диапазон
0.18 3.53
Предыдущее закрытие
1.66
Open
1.71
Bid
1.70
Ask
2.00
Low
1.70
High
1.80
Объем
36
Дневное изменение
2.41%
Месячное изменение
-0.58%
6-месячное изменение
-11.92%
Годовое изменение
84.78%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%