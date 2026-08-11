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AURE: Prestige Wealth Inc.
Курс AURE за сегодня изменился на 2.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.70, а максимальная — 1.80.
Следите за динамикой Prestige Wealth Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AURE сегодня?
Prestige Wealth Inc. (AURE) сегодня оценивается на уровне 1.70. Инструмент торгуется в пределах 1.70 - 1.80, вчерашнее закрытие составило 1.66, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AURE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Prestige Wealth Inc.?
Prestige Wealth Inc. в настоящее время оценивается в 1.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 84.78% и USD. Отслеживайте движения AURE на графике в реальном времени.
Как купить акции AURE?
Вы можете купить акции Prestige Wealth Inc. (AURE) по текущей цене 1.70. Ордера обычно размещаются около 1.70 или 2.00, тогда как 36 и -0.58% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AURE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AURE?
Инвестирование в Prestige Wealth Inc. предполагает учет годового диапазона 0.18 - 3.53 и текущей цены 1.70. Многие сравнивают -0.58% и -11.92% перед размещением ордеров на 1.70 или 2.00. Изучайте ежедневные изменения цены AURE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Prestige Wealth Inc.?
Самая высокая цена Prestige Wealth Inc. (AURE) за последний год составила 3.53. Акции заметно колебались в пределах 0.18 - 3.53, сравнение с 1.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Prestige Wealth Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Prestige Wealth Inc.?
Самая низкая цена Prestige Wealth Inc. (AURE) за год составила 0.18. Сравнение с текущими 1.70 и 0.18 - 3.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AURE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AURE?
В прошлом Prestige Wealth Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.66 и 84.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.66
- Open
- 1.71
- Bid
- 1.70
- Ask
- 2.00
- Low
- 1.70
- High
- 1.80
- Объем
- 36
- Дневное изменение
- 2.41%
- Месячное изменение
- -0.58%
- 6-месячное изменение
- -11.92%
- Годовое изменение
- 84.78%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%