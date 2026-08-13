AURE: 盛德财富
今日AURE汇率已更改1.18%。当日，交易品种以低点1.71和高点1.80进行交易。
关注盛德财富动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
AURE股票今天的价格是多少？
盛德财富股票今天的定价为1.72。它在1.71 - 1.80范围内交易，昨天的收盘价为1.70，交易量达到22。AURE的实时价格图表显示了这些更新。
盛德财富股票是否支付股息？
盛德财富目前的价值为1.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注86.96%和USD。实时查看图表以跟踪AURE走势。
如何购买AURE股票？
您可以以1.72的当前价格购买盛德财富股票。订单通常设置在1.72或2.02附近，而22和0.58%显示市场活动。立即关注AURE的实时图表更新。
如何投资AURE股票？
投资盛德财富需要考虑年度范围0.18 - 3.53和当前价格1.72。许多人在以1.72或2.02下订单之前，会比较0.58%和。实时查看AURE价格图表，了解每日变化。
盛德财富股票的最高价格是多少？
在过去一年中，盛德财富的最高价格是3.53。在0.18 - 3.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪盛德财富的绩效。
盛德财富股票的最低价格是多少？
盛德财富（AURE）的最低价格为0.18。将其与当前的1.72和0.18 - 3.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AURE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AURE股票是什么时候拆分的？
盛德财富历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.70和86.96%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.70
- 开盘价
- 1.71
- 卖价
- 1.72
- 买价
- 2.02
- 最低价
- 1.71
- 最高价
- 1.80
- 交易量
- 22
- 日变化
- 1.18%
- 月变化
- 0.58%
- 6个月变化
- -10.88%
- 年变化
- 86.96%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%