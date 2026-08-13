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AURE: 盛德财富

1.72 USD 0.02 (1.18%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AURE汇率已更改1.18%。当日，交易品种以低点1.71和高点1.80进行交易。

关注盛德财富动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AURE股票今天的价格是多少？

盛德财富股票今天的定价为1.72。它在1.71 - 1.80范围内交易，昨天的收盘价为1.70，交易量达到22。AURE的实时价格图表显示了这些更新。

盛德财富股票是否支付股息？

盛德财富目前的价值为1.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注86.96%和USD。实时查看图表以跟踪AURE走势。

如何购买AURE股票？

您可以以1.72的当前价格购买盛德财富股票。订单通常设置在1.72或2.02附近，而22和0.58%显示市场活动。立即关注AURE的实时图表更新。

如何投资AURE股票？

投资盛德财富需要考虑年度范围0.18 - 3.53和当前价格1.72。许多人在以1.72或2.02下订单之前，会比较0.58%和。实时查看AURE价格图表，了解每日变化。

盛德财富股票的最高价格是多少？

在过去一年中，盛德财富的最高价格是3.53。在0.18 - 3.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪盛德财富的绩效。

盛德财富股票的最低价格是多少？

盛德财富（AURE）的最低价格为0.18。将其与当前的1.72和0.18 - 3.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AURE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AURE股票是什么时候拆分的？

盛德财富历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.70和86.96%中可见。

日范围
1.71 1.80
年范围
0.18 3.53
前一天收盘价
1.70
开盘价
1.71
卖价
1.72
买价
2.02
最低价
1.71
最高价
1.80
交易量
22
日变化
1.18%
月变化
0.58%
6个月变化
-10.88%
年变化
86.96%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%