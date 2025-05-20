КотировкиРазделы
AUMN
AUMN: Golden Minerals Company

0.12 USD 0.03 (20.00%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AUMN за сегодня изменился на -20.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.11, а максимальная — 0.15.

Следите за динамикой Golden Minerals Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • H1
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
0.11 0.15
Годовой диапазон
0.11 0.79
Предыдущее закрытие
0.15
Open
0.15
Bid
0.12
Ask
0.42
Low
0.11
High
0.15
Объем
721
Дневное изменение
-20.00%
Месячное изменение
-55.56%
6-месячное изменение
-71.43%
Годовое изменение
-76.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.