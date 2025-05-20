QuotazioniSezioni
Valute / AUMN
Tornare a Azioni

AUMN: Golden Minerals Company

0.12 USD 0.03 (20.00%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AUMN ha avuto una variazione del -20.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.11 e ad un massimo di 0.15.

Segui le dinamiche di Golden Minerals Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • H1
  • D1
  • W1
  • MN

AUMN News

Intervallo Giornaliero
0.11 0.15
Intervallo Annuale
0.11 0.79
Chiusura Precedente
0.15
Apertura
0.15
Bid
0.12
Ask
0.42
Minimo
0.11
Massimo
0.15
Volume
721
Variazione giornaliera
-20.00%
Variazione Mensile
-55.56%
Variazione Semestrale
-71.43%
Variazione Annuale
-76.92%
21 settembre, domenica