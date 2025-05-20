Valute / AUMN
AUMN: Golden Minerals Company
0.12 USD 0.03 (20.00%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AUMN ha avuto una variazione del -20.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.11 e ad un massimo di 0.15.
Segui le dinamiche di Golden Minerals Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- H1
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.11 0.15
Intervallo Annuale
0.11 0.79
- Chiusura Precedente
- 0.15
- Apertura
- 0.15
- Bid
- 0.12
- Ask
- 0.42
- Minimo
- 0.11
- Massimo
- 0.15
- Volume
- 721
- Variazione giornaliera
- -20.00%
- Variazione Mensile
- -55.56%
- Variazione Semestrale
- -71.43%
- Variazione Annuale
- -76.92%
21 settembre, domenica