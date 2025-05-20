KurseKategorien
Währungen / AUMN
Zurück zum Aktien

AUMN: Golden Minerals Company

0.12 USD 0.03 (20.00%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AUMN hat sich für heute um -20.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.11 bis zu einem Hoch von 0.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die Golden Minerals Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • H1
  • D1
  • W1
  • MN

AUMN News

Tagesspanne
0.11 0.15
Jahresspanne
0.11 0.79
Vorheriger Schlusskurs
0.15
Eröffnung
0.15
Bid
0.12
Ask
0.42
Tief
0.11
Hoch
0.15
Volumen
721
Tagesänderung
-20.00%
Monatsänderung
-55.56%
6-Monatsänderung
-71.43%
Jahresänderung
-76.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K