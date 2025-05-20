Währungen / AUMN
AUMN: Golden Minerals Company
0.12 USD 0.03 (20.00%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AUMN hat sich für heute um -20.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.11 bis zu einem Hoch von 0.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Golden Minerals Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.11 0.15
Jahresspanne
0.11 0.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.15
- Eröffnung
- 0.15
- Bid
- 0.12
- Ask
- 0.42
- Tief
- 0.11
- Hoch
- 0.15
- Volumen
- 721
- Tagesänderung
- -20.00%
- Monatsänderung
- -55.56%
- 6-Monatsänderung
- -71.43%
- Jahresänderung
- -76.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K