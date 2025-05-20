시세섹션
통화 / AUMN
주식로 돌아가기

AUMN: Golden Minerals Company

0.12 USD 0.03 (20.00%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

AUMN 환율이 오늘 -20.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.11이고 고가는 0.15이었습니다.

Golden Minerals Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • H1
  • D1
  • W1
  • MN

AUMN News

일일 변동 비율
0.11 0.15
년간 변동
0.11 0.79
이전 종가
0.15
시가
0.15
Bid
0.12
Ask
0.42
저가
0.11
고가
0.15
볼륨
721
일일 변동
-20.00%
월 변동
-55.56%
6개월 변동
-71.43%
년간 변동율
-76.92%
20 9월, 토요일