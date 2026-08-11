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ATTR: EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF

95.24 USD 0.03 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ATTR за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 95.24, а максимальная — 95.24.

Следите за динамикой EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ATTR сегодня?

EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) сегодня оценивается на уровне 95.24. Инструмент торгуется в пределах 95.24 - 95.24, вчерашнее закрытие составило 95.27, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ATTR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF?

EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF в настоящее время оценивается в 95.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.88% и USD. Отслеживайте движения ATTR на графике в реальном времени.

Как купить акции ATTR?

Вы можете купить акции EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) по текущей цене 95.24. Ордера обычно размещаются около 95.24 или 95.54, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ATTR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ATTR?

Инвестирование в EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF предполагает учет годового диапазона 89.92 - 95.27 и текущей цены 95.24. Многие сравнивают -0.03% и 4.05% перед размещением ордеров на 95.24 или 95.54. Изучайте ежедневные изменения цены ATTR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF?

Самая высокая цена EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) за последний год составила 95.27. Акции заметно колебались в пределах 89.92 - 95.27, сравнение с 95.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF?

Самая низкая цена EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) за год составила 89.92. Сравнение с текущими 95.24 и 89.92 - 95.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ATTR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ATTR?

В прошлом EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 95.27 и 5.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
95.24 95.24
Годовой диапазон
89.92 95.27
Предыдущее закрытие
95.27
Open
95.24
Bid
95.24
Ask
95.54
Low
95.24
High
95.24
Объем
1
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
-0.03%
6-месячное изменение
4.05%
Годовое изменение
5.88%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%