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ATTR: EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF

95.18 USD 0.06 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ATTR汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点95.18和高点95.18进行交易。

关注EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ATTR股票今天的价格是多少？

EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF股票今天的定价为95.18。它在95.18 - 95.18范围内交易，昨天的收盘价为95.24，交易量达到1。ATTR的实时价格图表显示了这些更新。

EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF股票是否支付股息？

EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF目前的价值为95.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.81%和USD。实时查看图表以跟踪ATTR走势。

如何购买ATTR股票？

您可以以95.18的当前价格购买EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF股票。订单通常设置在95.18或95.48附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注ATTR的实时图表更新。

如何投资ATTR股票？

投资EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF需要考虑年度范围89.92 - 95.27和当前价格95.18。许多人在以95.18或95.48下订单之前，会比较-0.09%和。实时查看ATTR价格图表，了解每日变化。

EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF的最高价格是95.27。在89.92 - 95.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF的绩效。

EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF股票的最低价格是多少？

EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF（ATTR）的最低价格为89.92。将其与当前的95.18和89.92 - 95.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ATTR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ATTR股票是什么时候拆分的？

EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、95.24和5.81%中可见。

日范围
95.18 95.18
年范围
89.92 95.27
前一天收盘价
95.24
开盘价
95.18
卖价
95.18
买价
95.48
最低价
95.18
最高价
95.18
交易量
1
日变化
-0.06%
月变化
-0.09%
6个月变化
3.98%
年变化
5.81%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%