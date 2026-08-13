ATTR: EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF
今日ATTR汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点95.18和高点95.18进行交易。
关注EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ATTR股票今天的价格是多少？
EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF股票今天的定价为95.18。它在95.18 - 95.18范围内交易，昨天的收盘价为95.24，交易量达到1。ATTR的实时价格图表显示了这些更新。
EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF股票是否支付股息？
EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF目前的价值为95.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.81%和USD。实时查看图表以跟踪ATTR走势。
如何购买ATTR股票？
您可以以95.18的当前价格购买EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF股票。订单通常设置在95.18或95.48附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注ATTR的实时图表更新。
如何投资ATTR股票？
投资EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF需要考虑年度范围89.92 - 95.27和当前价格95.18。许多人在以95.18或95.48下订单之前，会比较-0.09%和。实时查看ATTR价格图表，了解每日变化。
EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF的最高价格是95.27。在89.92 - 95.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF的绩效。
EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF股票的最低价格是多少？
EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF（ATTR）的最低价格为89.92。将其与当前的95.18和89.92 - 95.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ATTR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ATTR股票是什么时候拆分的？
EA Series Trust - Arin Tactical Tail Risk ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、95.24和5.81%中可见。
- 前一天收盘价
- 95.24
- 开盘价
- 95.18
- 卖价
- 95.18
- 买价
- 95.48
- 最低价
- 95.18
- 最高价
- 95.18
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- -0.09%
- 6个月变化
- 3.98%
- 年变化
- 5.81%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%