ATMV: AlphaVest Acquisition Corp
13.11 USD 1.17 (8.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATMV за сегодня изменился на -8.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.12, а максимальная — 13.11.
Следите за динамикой AlphaVest Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
12.12 13.11
Годовой диапазон
11.00 24.29
- Предыдущее закрытие
- 14.28
- Open
- 13.00
- Bid
- 13.11
- Ask
- 13.41
- Low
- 12.12
- High
- 13.11
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- -8.19%
- Месячное изменение
- 9.34%
- 6-месячное изменение
- 12.82%
- Годовое изменение
- 17.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.