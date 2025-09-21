Valute / ATMV
ATMV: AlphaVest Acquisition Corp
22.20 USD 7.09 (46.92%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATMV ha avuto una variazione del 46.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.43 e ad un massimo di 42.00.
Segui le dinamiche di AlphaVest Acquisition Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
18.43 42.00
Intervallo Annuale
11.00 42.00
- Chiusura Precedente
- 15.11
- Apertura
- 23.81
- Bid
- 22.20
- Ask
- 22.50
- Minimo
- 18.43
- Massimo
- 42.00
- Volume
- 1.195 K
- Variazione giornaliera
- 46.92%
- Variazione Mensile
- 85.15%
- Variazione Semestrale
- 91.05%
- Variazione Annuale
- 99.10%
21 settembre, domenica