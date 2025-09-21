QuotazioniSezioni
ATMV: AlphaVest Acquisition Corp

22.20 USD 7.09 (46.92%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATMV ha avuto una variazione del 46.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.43 e ad un massimo di 42.00.

Segui le dinamiche di AlphaVest Acquisition Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
18.43 42.00
Intervallo Annuale
11.00 42.00
Chiusura Precedente
15.11
Apertura
23.81
Bid
22.20
Ask
22.50
Minimo
18.43
Massimo
42.00
Volume
1.195 K
Variazione giornaliera
46.92%
Variazione Mensile
85.15%
Variazione Semestrale
91.05%
Variazione Annuale
99.10%
21 settembre, domenica