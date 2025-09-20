CotationsSections
ATMV: AlphaVest Acquisition Corp

22.20 USD 7.09 (46.92%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ATMV a changé de 46.92% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.43 et à un maximum de 42.00.

Suivez la dynamique AlphaVest Acquisition Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
18.43 42.00
Range Annuel
11.00 42.00
Clôture Précédente
15.11
Ouverture
23.81
Bid
22.20
Ask
22.50
Plus Bas
18.43
Plus Haut
42.00
Volume
1.195 K
Changement quotidien
46.92%
Changement Mensuel
85.15%
Changement à 6 Mois
91.05%
Changement Annuel
99.10%
20 septembre, samedi