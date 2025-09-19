Währungen / ATMV
ATMV: AlphaVest Acquisition Corp
25.50 USD 10.39 (68.76%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATMV hat sich für heute um 68.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.43 bis zu einem Hoch von 42.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die AlphaVest Acquisition Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
18.43 42.00
Jahresspanne
11.00 42.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.11
- Eröffnung
- 23.81
- Bid
- 25.50
- Ask
- 25.80
- Tief
- 18.43
- Hoch
- 42.00
- Volumen
- 1.015 K
- Tagesänderung
- 68.76%
- Monatsänderung
- 112.68%
- 6-Monatsänderung
- 119.45%
- Jahresänderung
- 128.70%
