ATMV: AlphaVest Acquisition Corp

25.50 USD 10.39 (68.76%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ATMV hat sich für heute um 68.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.43 bis zu einem Hoch von 42.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die AlphaVest Acquisition Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
18.43 42.00
Jahresspanne
11.00 42.00
Vorheriger Schlusskurs
15.11
Eröffnung
23.81
Bid
25.50
Ask
25.80
Tief
18.43
Hoch
42.00
Volumen
1.015 K
Tagesänderung
68.76%
Monatsänderung
112.68%
6-Monatsänderung
119.45%
Jahresänderung
128.70%
