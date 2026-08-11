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ATCX: Atlas Critical Minerals Corporation
Курс ATCX за сегодня изменился на 14.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.80, а максимальная — 3.14.
Следите за динамикой Atlas Critical Minerals Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ATCX сегодня?
Atlas Critical Minerals Corporation (ATCX) сегодня оценивается на уровне 3.14. Инструмент торгуется в пределах 2.80 - 3.14, вчерашнее закрытие составило 2.74, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ATCX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Atlas Critical Minerals Corporation?
Atlas Critical Minerals Corporation в настоящее время оценивается в 3.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -68.60% и USD. Отслеживайте движения ATCX на графике в реальном времени.
Как купить акции ATCX?
Вы можете купить акции Atlas Critical Minerals Corporation (ATCX) по текущей цене 3.14. Ордера обычно размещаются около 3.14 или 3.44, тогда как 33 и 12.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ATCX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ATCX?
Инвестирование в Atlas Critical Minerals Corporation предполагает учет годового диапазона 2.57 - 14.00 и текущей цены 3.14. Многие сравнивают 6.44% и -50.24% перед размещением ордеров на 3.14 или 3.44. Изучайте ежедневные изменения цены ATCX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Atlas Critical Minerals Corporation?
Самая высокая цена Atlas Critical Minerals Corporation (ATCX) за последний год составила 14.00. Акции заметно колебались в пределах 2.57 - 14.00, сравнение с 2.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Atlas Critical Minerals Corporation на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Atlas Critical Minerals Corporation?
Самая низкая цена Atlas Critical Minerals Corporation (ATCX) за год составила 2.57. Сравнение с текущими 3.14 и 2.57 - 14.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ATCX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ATCX?
В прошлом Atlas Critical Minerals Corporation проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.74 и -68.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.74
- Open
- 2.80
- Bid
- 3.14
- Ask
- 3.44
- Low
- 2.80
- High
- 3.14
- Объем
- 33
- Дневное изменение
- 14.60%
- Месячное изменение
- 6.44%
- 6-месячное изменение
- -50.24%
- Годовое изменение
- -68.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%