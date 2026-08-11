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ATCX: Atlas Critical Minerals Corporation

3.14 USD 0.40 (14.60%)
Сектор: Сырье Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ATCX за сегодня изменился на 14.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.80, а максимальная — 3.14.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ATCX сегодня?

Atlas Critical Minerals Corporation (ATCX) сегодня оценивается на уровне 3.14. Инструмент торгуется в пределах 2.80 - 3.14, вчерашнее закрытие составило 2.74, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ATCX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Atlas Critical Minerals Corporation?

Atlas Critical Minerals Corporation в настоящее время оценивается в 3.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -68.60% и USD. Отслеживайте движения ATCX на графике в реальном времени.

Как купить акции ATCX?

Вы можете купить акции Atlas Critical Minerals Corporation (ATCX) по текущей цене 3.14. Ордера обычно размещаются около 3.14 или 3.44, тогда как 33 и 12.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ATCX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ATCX?

Инвестирование в Atlas Critical Minerals Corporation предполагает учет годового диапазона 2.57 - 14.00 и текущей цены 3.14. Многие сравнивают 6.44% и -50.24% перед размещением ордеров на 3.14 или 3.44. Изучайте ежедневные изменения цены ATCX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Atlas Critical Minerals Corporation?

Самая высокая цена Atlas Critical Minerals Corporation (ATCX) за последний год составила 14.00. Акции заметно колебались в пределах 2.57 - 14.00, сравнение с 2.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Atlas Critical Minerals Corporation на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Atlas Critical Minerals Corporation?

Самая низкая цена Atlas Critical Minerals Corporation (ATCX) за год составила 2.57. Сравнение с текущими 3.14 и 2.57 - 14.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ATCX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ATCX?

В прошлом Atlas Critical Minerals Corporation проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.74 и -68.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.80 3.14
Годовой диапазон
2.57 14.00
Предыдущее закрытие
2.74
Open
2.80
Bid
3.14
Ask
3.44
Low
2.80
High
3.14
Объем
33
Дневное изменение
14.60%
Месячное изменение
6.44%
6-месячное изменение
-50.24%
Годовое изменение
-68.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%