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ATCL

24.85 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ATCL за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.82, а максимальная — 24.86.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ATCL сегодня?

(ATCL) сегодня оценивается на уровне 24.85. Инструмент торгуется в пределах 24.82 - 24.86, вчерашнее закрытие составило 24.84, а торговый объем достиг 174. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ATCL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?

в настоящее время оценивается в 24.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.84% и USD. Отслеживайте движения ATCL на графике в реальном времени.

Как купить акции ATCL?

Вы можете купить акции (ATCL) по текущей цене 24.85. Ордера обычно размещаются около 24.85 или 25.15, тогда как 174 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ATCL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ATCL?

Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 23.40 - 25.35 и текущей цены 24.85. Многие сравнивают 0.53% и -0.70% перед размещением ордеров на 24.85 или 25.15. Изучайте ежедневные изменения цены ATCL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ?

Самая высокая цена (ATCL) за последний год составила 25.35. Акции заметно колебались в пределах 23.40 - 25.35, сравнение с 24.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ?

Самая низкая цена (ATCL) за год составила 23.40. Сравнение с текущими 24.85 и 23.40 - 25.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ATCL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ATCL?

В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.84 и -0.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.82 24.86
Годовой диапазон
23.40 25.35
Предыдущее закрытие
24.84
Open
24.85
Bid
24.85
Ask
25.15
Low
24.82
High
24.86
Объем
174
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.53%
6-месячное изменение
-0.70%
Годовое изменение
-0.84%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%