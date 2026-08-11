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ATCL
Курс ATCL за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.82, а максимальная — 24.86.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ATCL сегодня?
(ATCL) сегодня оценивается на уровне 24.85. Инструмент торгуется в пределах 24.82 - 24.86, вчерашнее закрытие составило 24.84, а торговый объем достиг 174. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ATCL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?
в настоящее время оценивается в 24.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.84% и USD. Отслеживайте движения ATCL на графике в реальном времени.
Как купить акции ATCL?
Вы можете купить акции (ATCL) по текущей цене 24.85. Ордера обычно размещаются около 24.85 или 25.15, тогда как 174 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ATCL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ATCL?
Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 23.40 - 25.35 и текущей цены 24.85. Многие сравнивают 0.53% и -0.70% перед размещением ордеров на 24.85 или 25.15. Изучайте ежедневные изменения цены ATCL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ?
Самая высокая цена (ATCL) за последний год составила 25.35. Акции заметно колебались в пределах 23.40 - 25.35, сравнение с 24.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ?
Самая низкая цена (ATCL) за год составила 23.40. Сравнение с текущими 24.85 и 23.40 - 25.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ATCL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ATCL?
В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.84 и -0.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.84
- Open
- 24.85
- Bid
- 24.85
- Ask
- 25.15
- Low
- 24.82
- High
- 24.86
- Объем
- 174
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.53%
- 6-месячное изменение
- -0.70%
- Годовое изменение
- -0.84%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%