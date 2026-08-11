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ASMF: Virtus AlphaSimplex Managed Fut
Курс ASMF за сегодня изменился на 1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.08, а максимальная — 26.08.
Следите за динамикой Virtus AlphaSimplex Managed Fut. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ASMF сегодня?
Virtus AlphaSimplex Managed Fut (ASMF) сегодня оценивается на уровне 26.08. Инструмент торгуется в пределах 26.08 - 26.08, вчерашнее закрытие составило 25.79, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ASMF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus AlphaSimplex Managed Fut?
Virtus AlphaSimplex Managed Fut в настоящее время оценивается в 26.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.36% и USD. Отслеживайте движения ASMF на графике в реальном времени.
Как купить акции ASMF?
Вы можете купить акции Virtus AlphaSimplex Managed Fut (ASMF) по текущей цене 26.08. Ордера обычно размещаются около 26.08 или 26.38, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ASMF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ASMF?
Инвестирование в Virtus AlphaSimplex Managed Fut предполагает учет годового диапазона 25.09 - 26.58 и текущей цены 26.08. Многие сравнивают 1.87% и -0.43% перед размещением ордеров на 26.08 или 26.38. Изучайте ежедневные изменения цены ASMF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Virtus AlphaSimplex Managed Fut?
Самая высокая цена Virtus AlphaSimplex Managed Fut (ASMF) за последний год составила 26.58. Акции заметно колебались в пределах 25.09 - 26.58, сравнение с 25.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus AlphaSimplex Managed Fut на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Virtus AlphaSimplex Managed Fut?
Самая низкая цена Virtus AlphaSimplex Managed Fut (ASMF) за год составила 25.09. Сравнение с текущими 26.08 и 25.09 - 26.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ASMF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ASMF?
В прошлом Virtus AlphaSimplex Managed Fut проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.79 и 1.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.79
- Open
- 26.08
- Bid
- 26.08
- Ask
- 26.38
- Low
- 26.08
- High
- 26.08
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 1.12%
- Месячное изменение
- 1.87%
- 6-месячное изменение
- -0.43%
- Годовое изменение
- 1.36%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%