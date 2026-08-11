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ASMF: Virtus AlphaSimplex Managed Fut

26.08 USD 0.29 (1.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ASMF за сегодня изменился на 1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.08, а максимальная — 26.08.

Следите за динамикой Virtus AlphaSimplex Managed Fut. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ASMF сегодня?

Virtus AlphaSimplex Managed Fut (ASMF) сегодня оценивается на уровне 26.08. Инструмент торгуется в пределах 26.08 - 26.08, вчерашнее закрытие составило 25.79, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ASMF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus AlphaSimplex Managed Fut?

Virtus AlphaSimplex Managed Fut в настоящее время оценивается в 26.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.36% и USD. Отслеживайте движения ASMF на графике в реальном времени.

Как купить акции ASMF?

Вы можете купить акции Virtus AlphaSimplex Managed Fut (ASMF) по текущей цене 26.08. Ордера обычно размещаются около 26.08 или 26.38, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ASMF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ASMF?

Инвестирование в Virtus AlphaSimplex Managed Fut предполагает учет годового диапазона 25.09 - 26.58 и текущей цены 26.08. Многие сравнивают 1.87% и -0.43% перед размещением ордеров на 26.08 или 26.38. Изучайте ежедневные изменения цены ASMF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Virtus AlphaSimplex Managed Fut?

Самая высокая цена Virtus AlphaSimplex Managed Fut (ASMF) за последний год составила 26.58. Акции заметно колебались в пределах 25.09 - 26.58, сравнение с 25.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus AlphaSimplex Managed Fut на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Virtus AlphaSimplex Managed Fut?

Самая низкая цена Virtus AlphaSimplex Managed Fut (ASMF) за год составила 25.09. Сравнение с текущими 26.08 и 25.09 - 26.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ASMF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ASMF?

В прошлом Virtus AlphaSimplex Managed Fut проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.79 и 1.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.08 26.08
Годовой диапазон
25.09 26.58
Предыдущее закрытие
25.79
Open
26.08
Bid
26.08
Ask
26.38
Low
26.08
High
26.08
Объем
1
Дневное изменение
1.12%
Месячное изменение
1.87%
6-месячное изменение
-0.43%
Годовое изменение
1.36%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%