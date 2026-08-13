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ASMF: Virtus AlphaSimplex Managed Fut

25.96 USD 0.12 (0.46%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ASMF汇率已更改-0.46%。当日，交易品种以低点25.96和高点26.11进行交易。

关注Virtus AlphaSimplex Managed Fut动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ASMF股票今天的价格是多少？

Virtus AlphaSimplex Managed Fut股票今天的定价为25.96。它在25.96 - 26.11范围内交易，昨天的收盘价为26.08，交易量达到36。ASMF的实时价格图表显示了这些更新。

Virtus AlphaSimplex Managed Fut股票是否支付股息？

Virtus AlphaSimplex Managed Fut目前的价值为25.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.89%和USD。实时查看图表以跟踪ASMF走势。

如何购买ASMF股票？

您可以以25.96的当前价格购买Virtus AlphaSimplex Managed Fut股票。订单通常设置在25.96或26.26附近，而36和-0.23%显示市场活动。立即关注ASMF的实时图表更新。

如何投资ASMF股票？

投资Virtus AlphaSimplex Managed Fut需要考虑年度范围25.09 - 26.58和当前价格25.96。许多人在以25.96或26.26下订单之前，会比较1.41%和。实时查看ASMF价格图表，了解每日变化。

Virtus AlphaSimplex Managed Fut股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Virtus AlphaSimplex Managed Fut的最高价格是26.58。在25.09 - 26.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Virtus AlphaSimplex Managed Fut的绩效。

Virtus AlphaSimplex Managed Fut股票的最低价格是多少？

Virtus AlphaSimplex Managed Fut（ASMF）的最低价格为25.09。将其与当前的25.96和25.09 - 26.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ASMF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ASMF股票是什么时候拆分的？

Virtus AlphaSimplex Managed Fut历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.08和0.89%中可见。

日范围
25.96 26.11
年范围
25.09 26.58
前一天收盘价
26.08
开盘价
26.02
卖价
25.96
买价
26.26
最低价
25.96
最高价
26.11
交易量
36
日变化
-0.46%
月变化
1.41%
6个月变化
-0.89%
年变化
0.89%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%