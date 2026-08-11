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ASGM: Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF
Курс ASGM за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.72, а максимальная — 31.72.
Следите за динамикой Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ASGM сегодня?
Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) сегодня оценивается на уровне 31.72. Инструмент торгуется в пределах 31.72 - 31.72, вчерашнее закрытие составило 31.72, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ASGM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF?
Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF в настоящее время оценивается в 31.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.90% и USD. Отслеживайте движения ASGM на графике в реальном времени.
Как купить акции ASGM?
Вы можете купить акции Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) по текущей цене 31.72. Ордера обычно размещаются около 31.72 или 32.02, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ASGM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ASGM?
Инвестирование в Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF предполагает учет годового диапазона 24.60 - 33.03 и текущей цены 31.72. Многие сравнивают 2.06% и 8.78% перед размещением ордеров на 31.72 или 32.02. Изучайте ежедневные изменения цены ASGM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF?
Самая высокая цена Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) за последний год составила 33.03. Акции заметно колебались в пределах 24.60 - 33.03, сравнение с 31.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF?
Самая низкая цена Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) за год составила 24.60. Сравнение с текущими 31.72 и 24.60 - 33.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ASGM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ASGM?
В прошлом Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.72 и 18.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.72
- Open
- 31.72
- Bid
- 31.72
- Ask
- 32.02
- Low
- 31.72
- High
- 31.72
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 2.06%
- 6-месячное изменение
- 8.78%
- Годовое изменение
- 18.90%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%