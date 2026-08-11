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ASGM: Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF

31.72 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ASGM за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.72, а максимальная — 31.72.

Следите за динамикой Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ASGM сегодня?

Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) сегодня оценивается на уровне 31.72. Инструмент торгуется в пределах 31.72 - 31.72, вчерашнее закрытие составило 31.72, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ASGM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF?

Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF в настоящее время оценивается в 31.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.90% и USD. Отслеживайте движения ASGM на графике в реальном времени.

Как купить акции ASGM?

Вы можете купить акции Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) по текущей цене 31.72. Ордера обычно размещаются около 31.72 или 32.02, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ASGM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ASGM?

Инвестирование в Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF предполагает учет годового диапазона 24.60 - 33.03 и текущей цены 31.72. Многие сравнивают 2.06% и 8.78% перед размещением ордеров на 31.72 или 32.02. Изучайте ежедневные изменения цены ASGM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF?

Самая высокая цена Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) за последний год составила 33.03. Акции заметно колебались в пределах 24.60 - 33.03, сравнение с 31.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF?

Самая низкая цена Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) за год составила 24.60. Сравнение с текущими 31.72 и 24.60 - 33.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ASGM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ASGM?

В прошлом Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.72 и 18.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.72 31.72
Годовой диапазон
24.60 33.03
Предыдущее закрытие
31.72
Open
31.72
Bid
31.72
Ask
32.02
Low
31.72
High
31.72
Объем
1
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
2.06%
6-месячное изменение
8.78%
Годовое изменение
18.90%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%