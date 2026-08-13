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ASGM: Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF

31.72 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ASGM汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点31.72和高点31.72进行交易。

关注Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ASGM股票今天的价格是多少？

Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF股票今天的定价为31.72。它在31.72 - 31.72范围内交易，昨天的收盘价为31.72，交易量达到1。ASGM的实时价格图表显示了这些更新。

Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF股票是否支付股息？

Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF目前的价值为31.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.90%和USD。实时查看图表以跟踪ASGM走势。

如何购买ASGM股票？

您可以以31.72的当前价格购买Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF股票。订单通常设置在31.72或32.02附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注ASGM的实时图表更新。

如何投资ASGM股票？

投资Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF需要考虑年度范围24.60 - 33.03和当前价格31.72。许多人在以31.72或32.02下订单之前，会比较2.06%和。实时查看ASGM价格图表，了解每日变化。

Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF的最高价格是33.03。在24.60 - 33.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF的绩效。

Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF股票的最低价格是多少？

Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF（ASGM）的最低价格为24.60。将其与当前的31.72和24.60 - 33.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ASGM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ASGM股票是什么时候拆分的？

Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.72和18.90%中可见。

日范围
31.72 31.72
年范围
24.60 33.03
前一天收盘价
31.72
开盘价
31.72
卖价
31.72
买价
32.02
最低价
31.72
最高价
31.72
交易量
1
日变化
0.00%
月变化
2.06%
6个月变化
8.78%
年变化
18.90%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%