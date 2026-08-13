ASGM股票今天的价格是多少？ Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF股票今天的定价为31.72。它在31.72 - 31.72范围内交易，昨天的收盘价为31.72，交易量达到1。ASGM的实时价格图表显示了这些更新。

Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF股票是否支付股息？ Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF目前的价值为31.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.90%和USD。实时查看图表以跟踪ASGM走势。

如何购买ASGM股票？ 您可以以31.72的当前价格购买Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF股票。订单通常设置在31.72或32.02附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注ASGM的实时图表更新。

如何投资ASGM股票？ 投资Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF需要考虑年度范围24.60 - 33.03和当前价格31.72。许多人在以31.72或32.02下订单之前，会比较2.06%和。实时查看ASGM价格图表，了解每日变化。

Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF的最高价格是33.03。在24.60 - 33.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF的绩效。

Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF股票的最低价格是多少？ Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF（ASGM）的最低价格为24.60。将其与当前的31.72和24.60 - 33.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ASGM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。